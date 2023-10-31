Мессі отримав восьмий "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі, який минулого року привів збірну Аргентини до перемоги на чемпіонаті світу з футболу, восьмий раз завоював "Золотий м'яч".

Нападник збірної Аргентини та американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Ліонель Мессі увосьме здобув "Золотий м'яч" - одну з найпрестижніших індивідуальних нагород, яку присуджують найкращому футболістові року за версією французького журналу France Football. Церемонія нагородження відбулася в понеділок, 30 жовтня.

Мессі - рекордсмен за кількістю завойованих "Золотих м'ячів". Аргентинець ставав володарем цієї премії у 2009-2012, 2015, 2019 і 2021 роках. Минулого сезону Мессі вперше в кар'єрі став чемпіоном світу з футболу зі збірною Аргентини.

Другим за підсумками голосування став норвезький нападник англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанн, третім - французький нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.

Премію найкращому молодому гравцеві року отримав британець Джуд Беллінгем, який виступав у минулому сезоні за німецьку "Боруссію Дортмунд" і перейшов влітку в мадридський "Реал".

Приз найкращому воротареві присудили аргентинцю Еміліано Мартінесу, який виступає за англійську "Астон Віллу".