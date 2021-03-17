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Джанні Інфантіно - футбольний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джанні Інфантіно".
Джанні Інфантіно обіймає посаду президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з 26 лютого 2016 року. На цій посаді він змінив Зеппа Блаттера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
З 2026 року у фінальній стадії турнірів світової футбольної першості буде 16 груп по три команди. Дві найкращі з кожної групи вийдуть в плей-офф. Таке рішення ухвалили на засіданні Міжнародної федерації футболу у вівторок у Цюриху.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно давно пропонує збільшити число учасників Чемпіонату світу з футболу до 48. Водночас, віце-президент федерації Віктор Монтальяні вже підтвердив, що кількість команд "очевидно" збільшиться до 2026 року.