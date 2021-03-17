Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Джанні Інфантіно

Джанні Інфантіно - футбольний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джанні Інфантіно".

Джанні Інфантіно обіймає посаду президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з 26 лютого 2016 року. На цій посаді він змінив Зеппа Блаттера. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі

До президента ФІФА звернулися через стадіон імені Шухевича в Тернополі 17.03.2021

Центр Симона Візенталя закликав президента ФІФА Джанні Інфантіно винести питання щодо стадіону в Тернополі на порядок денний Конгресу ФІФА у травні цього року.
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом 27.10.2020

Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на карантин.
Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно

Швейцарська прокуратура відкрила провадження проти президента ФІФА Інфантіно 30.07.2020

Проти президента ФІФА Джанні Інфантіно відкрито провадження через таємні зустрічі з керівником Федеральної прокуратури країни Міхаелем Лаубером.
Джанні Інфантіно переобраний президентом ФІФА

Джанні Інфантіно переобраний президентом ФІФА 05.06.2019

Переобраний на новий термін президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що за час його керівництва доходи організації значно збільшились.
Коментар: Жадібність руйнує футбол

Коментар: Жадібність руйнує футбол 05.11.2018

Таємні плани щодо створення Суперліги, жадоба наживи та небачена брехня - серія нещодавно викритих скандалів навколо футболу демонструє цілком новий масштаб комерціалізації, вважає Йоша Вебер.
Юрій Андрухович: Відіграли

Юрій Андрухович: Відіграли 16.07.2018

"Вони покинуть Росію вже сьогодні й зітхають із полегкістю. І тільки ми в Україні будемо залишатися там, де були і є", - Юрій Андрухович, спеціально для DW.

У Москві розпочався футбольний Чемпіонат світу-2018

У Москві розпочався футбольний Чемпіонат світу-2018 14.06.2018

Перший день ЧС-2018 у Москві відкривав британський співак Роббі Вільямс. Водночас у столиці РФ затримали британського активіста Пітера Тетчела, який намагався провести одиночний пікет.
ФІФА замінила двох борців з корупцією у комітеті з етики

ФІФА замінила двох борців з корупцією у комітеті з етики 11.05.2017

Замість швейцарця Корнеля Борбелі та німця Ганса-Йоахіма Еккерта очільниками комітету з питань етики ФІФА були обрані колумбійка Марія Клаудія Рохас та грек Васіліос Скуріс.
Коментар: Розширення ЧС з футболу - не зовсім чесне рішення

Коментар: Розширення ЧС з футболу - не зовсім чесне рішення 10.01.2017

ФІФА збільшила кількість команд у фінальній стадії Чемпіонатів світу до 48, чим викликала і розчарування, і захоплення. Дискусія щодо "за" та проти" - суцільне лицемірство, вважає Андреас Штен-Цімонс.

ФІФА розширила формат чемпіонату світу до 48 команд (10.01.2017) 10.01.2017

З 2026 року у фінальній стадії турнірів світової футбольної першості буде 16 груп по три команди. Дві найкращі з кожної групи вийдуть в плей-офф. Таке рішення ухвалили на засіданні Міжнародної федерації футболу у вівторок у Цюриху.
ФІФА розширила Чемпіонат світу з футболу до 48 команд

ФІФА розширила Чемпіонат світу з футболу до 48 команд 10.01.2017

Починаючи з 2026 року, під час футбольних Чемпіонатів світу під егідою ФІФА виступатимуть 48 команд, а не 32, як раніше. Відповідне рішення прийняла Рада Федерації.

ФІФА збільшить кількість команд Чемпіонату світу з футболу (13.10.2016) 13.10.2016

Президент ФІФА Джанні Інфантіно давно пропонує збільшити число учасників Чемпіонату світу з футболу до 48. Водночас, віце-президент федерації Віктор Монтальяні вже підтвердив, що кількість команд "очевидно" збільшиться до 2026 року.
Президент ФІФА виступає за розширення фінальної частини Чемпіонат світу

Президент ФІФА виступає за розширення фінальної частини Чемпіонат світу 06.10.2016

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вважає, що до фінальної частини Чемпіонату світу треба допустити 48 команд. Розширений турнір має відбуватися у кількох країнах.
Коментар: Інфантіно - черговий вовк в овечій шкурі

Коментар: Інфантіно - черговий вовк в овечій шкурі 03.06.2016

Замість того, щоб прибрати безлад, який залишив по собі Йозеф Блаттер, новий президент ФІФА Джанні Інфантіно, схоже, й сам ламає дрова і може стати новою проблемою для світового футболу, вважає Штефан Нестлер.
Генсеком ФІФА вперше стане жінка

Генсеком ФІФА вперше стане жінка 13.05.2016

Посаду "номер два" у ФІФА уперше обійме жінка й уперше - не з Європи. Раніше дипломатка із Сенегалу Фатма Самура ніяк не була пов'язана із футболом.
У Росії президента ФІФА запевнили, що криза не вплине на ЧС-2018

У Росії президента ФІФА запевнили, що криза не вплине на ЧС-2018 19.04.2016

Президент ФІФА Джанні Інфантіно сподівається, що проведення Чемпіонату світу з футболу позитивно позначиться на економіці Росії.
Інші статті