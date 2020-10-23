Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус, повідомляє у вівторок, 27 жовтня, пресслужба ФІФА.

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"Президент ФІФА Джанні Інфантіно сьогодні отримав підтвердження того, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Президент ФІФА, у якого спостерігаються легкі симптоми, негайно пішов на самоізоляцію і залишиться в карантині, принаймні, на десять днів", - йдеться в повідомленні.

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У ФІФА також повідомляють, що всі особи, які контактували з президентом федерації протягом останніх декількох днів, були відповідним чином проінформовані. Їм пропонується вжити необхідних заходів.

"ФІФА щиро бажає президенту країни Інфантіно якнайшвидшого одужання", - зазначається у повідомленні.