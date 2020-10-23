 Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2020

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Новини

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заразився коронавірусом

Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус і пішов на карантин.

Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус

Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно отримав позитивний результат тесту на коронавірус, повідомляє у вівторок, 27 жовтня, пресслужба ФІФА.

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"Президент ФІФА Джанні Інфантіно сьогодні отримав підтвердження того, що у нього позитивний результат тесту на коронавірус. Президент ФІФА, у якого спостерігаються легкі симптоми, негайно пішов на самоізоляцію і залишиться в карантині, принаймні, на десять днів", - йдеться в повідомленні.

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У ФІФА також повідомляють, що всі особи, які контактували з президентом федерації протягом останніх декількох днів, були відповідним чином проінформовані. Їм пропонується вжити необхідних заходів.

"ФІФА щиро бажає президенту країни Інфантіно якнайшвидшого одужання", - зазначається у повідомленні.

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