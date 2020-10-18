Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що заразився коронавірусом

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заразився коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19. Про це сам Кличко повідомив у суботу, 24 жовтня, написавши на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Коронавірус підкрався у найбільш незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - повідомив Кличко. Він зазначив, що почувається добре, а тестування проходить регулярно через специфіку роботи.

Попри зараження Кличко не планує припиняти роботу. "Буду працювати з дому", - написав київський міський голова.

Читайте також: Битва за Київ. Як "ЄС" і "слуги" борються за коаліцію з Кличком

В українській столиці впродовж минулої доби кількість хворих на COVID-19 порівняно з попередньою добою збільшилася на 560 осіб до близько 33,6 тисяч, а тих, хто помер після зараження коронавірусом, - на 18 до 674.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Віталій Кличко знову балотується на посаду київського мера.

Читайте також: Місцеві вибори: маніпуляції зі зміною виборчої адреси можуть спотворити результати