 Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що заразився коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що заразився коронавірусом

Унаслідок зараження коронавірусом київський міський голова Віталій Кличко працюватиме з дому, про що він повідомив у соціальних мережах.

Віталій Кличко

Віталій Кличко (архівне фото) повідомив,що через зараження коронавірусом працюватиме з дому

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко заразився коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19. Про це сам Кличко повідомив у суботу, 24 жовтня, написавши на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі! Коронавірус підкрався у найбільш незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту", - повідомив Кличко. Він зазначив, що почувається добре, а тестування проходить регулярно через специфіку роботи.

Попри зараження Кличко не планує припиняти роботу. "Буду працювати з дому", - написав київський міський голова.

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В українській столиці впродовж минулої доби кількість хворих на COVID-19 порівняно з попередньою добою збільшилася на 560 осіб до близько 33,6 тисяч, а тих, хто помер після зараження коронавірусом, - на 18 до 674.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори. Віталій Кличко знову балотується на посаду київського мера.

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