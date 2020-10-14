У Києві 367 пацієнтів з коронавірусом у важкому стані - Кличко

У стаціонарах київських медичних закладів лікується 1761 хворий на коронавірус. Із них 29 дітей, 367 пацієнтів у важкому стані, 621 отримує кисневу підтримку, 31 перебуває під апаратами ШВЛ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 19 жовтня, під час онлайн-брифінгу.

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Кличко зазначив, що днями Київ отримав від міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України доручення забезпечити киснем 80 відсотків ліжок в опорних лікарнях.

"Для цього держава виділила Києву, поки що "на папері", 29,6 мільйона гривень і визначила, що ці роботи ми маємо виконати до 1 листопада. Водночас уряд не вніс жодних змін до порядку закупівель робіт з капітального ремонту щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців і, якщо врахувати ще і ремонтні роботи, то до 1 листопада встигнути нереально", - наголосив Кличко.

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Він зазначив, що це урядове доручення отримали всі регіони. На його думку, через те, що гроші досі не надійшли, то складно назвати це "допомогою" держави.

Офіс президента: в Україні 15,5 тисячі ліжок в лікарнях забезпечені киснем

Також Кличко поінформував, що Київ самостійно готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на COVID-19. "Місто сьогодні самостійно і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці - робить усе, щоб захистити здоров'я і життя киян", - заявив Кличко.

Він зазначив, що Київ до цього часу не отримав відповідей від Кабміну на звернення міської влади з прийому хворих киян до обладнаних лікарень із медперсоналом Академії медичних наук, МОЗ та відомчих медичних закладів.

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Своєю чергою, в Офісі президента з посиланням на МОЗ заявили, що в Україні 15,5 тисячі ліжок в лікарнях забезпечені киснем. "Міністерство охорони здоров'я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Зараз в Україні 15,5 тисячі ліжок в лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тисячі - вільні", - йдеться у повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського для запобігання поширенню коронавірусу.

В ОП завпевнили, в регіони було перераховано 571 мільйон гривень субвенції для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на COVID-19. "Також уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров'я розглядає ці ліжка для використання у нагальних ситуаціях", - зазначила пресслужба Офісу президента України.

Згідно з останніми даними, в Україні за останню добу підтвердили 4766 нових заражень коронавірусом та 66 летальних випадків, 1112 людей одужали від COVID-19. Рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.