У Києві 367 пацієнтів з коронавірусом у важкому стані - Кличко

Загалом у лікарнях Києва від COVID-19 нині лікуються майже 1770 людей, з яких 621 отримує кисневу підтримку, а 31 перебуває під апаратами ШВЛ. Додаткові ліжкомісця для коронавірусних пацієнтів Київ готує самостійно.
У стаціонарах київських медичних закладів лікується 1761 хворий на коронавірус. Із них 29 дітей, 367 пацієнтів у важкому стані, 621 отримує кисневу підтримку, 31 перебуває під апаратами ШВЛ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 19 жовтня, під час онлайн-брифінгу.
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Кличко зазначив, що днями Київ отримав від міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України доручення забезпечити киснем 80 відсотків ліжок в опорних лікарнях.
"Для цього держава виділила Києву, поки що "на папері", 29,6 мільйона гривень і визначила, що ці роботи ми маємо виконати до 1 листопада. Водночас уряд не вніс жодних змін до порядку закупівель робіт з капітального ремонту щодо спрощення цієї процедури. А сьогодні тільки процедура закупівлі займає близько двох місяців і, якщо врахувати ще і ремонтні роботи, то до 1 листопада встигнути нереально", - наголосив Кличко.
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Він зазначив, що це урядове доручення отримали всі регіони. На його думку, через те, що гроші досі не надійшли, то складно назвати це "допомогою" держави.
Також Кличко поінформував, що Київ самостійно готує додаткові ліжко-місця для лікування хворих на COVID-19. "Місто сьогодні самостійно і готує додаткові ліжка в лікарнях, і обладнує відділення, і виділяє кошти з резервного фонду столиці - робить усе, щоб захистити здоров'я і життя киян", - заявив Кличко.
Він зазначив, що Київ до цього часу не отримав відповідей від Кабміну на звернення міської влади з прийому хворих киян до обладнаних лікарень із медперсоналом Академії медичних наук, МОЗ та відомчих медичних закладів.
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Своєю чергою, в Офісі президента з посиланням на МОЗ заявили, що в Україні 15,5 тисячі ліжок в лікарнях забезпечені киснем. "Міністерство охорони здоров'я доповіло, що проводить ліцензування підприємств, які виробляють необхідний кисень для забезпечення лікарень. Зараз в Україні 15,5 тисячі ліжок в лікарнях забезпечені киснем, майже 7,5 тисячі - вільні", - йдеться у повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського для запобігання поширенню коронавірусу.
В ОП завпевнили, в регіони було перераховано 571 мільйон гривень субвенції для забезпечення киснем ліжок в опорних лікарнях, де приймають хворих на COVID-19. "Також уряд працює над розгортанням ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині. Додатково проведено інвентаризацію ліжок інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці". Міністерство охорони здоров'я розглядає ці ліжка для використання у нагальних ситуаціях", - зазначила пресслужба Офісу президента України.
Згідно з останніми даними, в Україні за останню добу підтвердили 4766 нових заражень коронавірусом та 66 летальних випадків, 1112 людей одужали від COVID-19. Рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.