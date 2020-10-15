Коронавірус в Україні: кількість інфікованих перевищила 300 тисяч

Кількість інфікованих COVID-19 в Україні становить 303,6 тисячі осіб. Cтаном на ранок понеділка, 19 жовтня, такими є дані, що містяться на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Нині в Україні хворіють на COVID-19 171,5 тисячі людей.

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Відповідно до наведеного протягом минулої доби зафіксовано 4766 нових заражень коронавірусом та 66 летальних випадків. 1112 людей одужали від COVID-19. Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано на Харківщині (595), у Києві (385), в Одеській (350) та Житомирській (308) областях.

Рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.

Нагадаємо, 15 жовтня за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківськ, Тернопіль і Хмельницький включені у "червону зону" епідемічної небезпеки.

Після цього "Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших населених пунктах. На низці станцій посадка пасажирів не здійснюватиметься.