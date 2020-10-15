 Коронавірус в Україні: кількість інфікованих перевищила 300 тисяч | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: кількість інфікованих перевищила 300 тисяч

Протягом минулої доби в Україні зареєстровано майже 4,8 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 66 людей померли.

Кількість інфікувань на коронавірус в Україні перевищила 300 тисяч

Кількість інфікувань на коронавірус в Україні перевищила 300 тисяч

Кількість інфікованих COVID-19 в Україні становить 303,6 тисячі осіб. Cтаном на ранок понеділка, 19 жовтня, такими є дані, що містяться на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. Нині в Україні хворіють на COVID-19 171,5 тисячі людей.

Читайте також: Коронавірус: Україна оновила список країн "червоної" та "зеленої" зон

Відповідно до наведеного протягом минулої доби зафіксовано 4766 нових заражень коронавірусом та 66 летальних випадків. 1112 людей одужали від COVID-19. Найбільшу кількість виявлених випадків коронавірусу за минулу добу зафіксовано на Харківщині (595), у Києві (385), в Одеській (350) та Житомирській (308) областях.

Рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.

Нагадаємо, 15 жовтня за результатами засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Івано-Франківськ, Тернопіль і Хмельницький включені у "червону зону" епідемічної небезпеки. 

Після цього "Укрзалізниця" припинила продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську, Хмельницькому та інших населених пунктах. На низці станцій посадка пасажирів не здійснюватиметься. 

Дивитись відео 10:49

Коронавірус: чи стане Харків українським Бергамо? (12.10.2020)

Також за темою

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус в Україні: 5062 нові випадки за добу, 73 померлих 15.10.2020

В Україні за останню добу підтвердили 5062 нові випадки зараження коронавірусом, 73 людини померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та в Києві.

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 5590 нових випадків за добу, 107 померлих 14.10.2020

В Україні за останню добу підтвердили 5590 нових випадків зараження коронавірусом, 107 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та в Києві.

Ukraine Vannytsia Coronavirus Krankenwagen

Коронавірус в Україні: 5231 новий випадок за добу, 90 померлих 18.10.2020

В Україні за останню добу підтвердили 5231 новий випадок зараження коронавірусом, 90 людей померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та Києві.

Реклама

Докладно

Військові Збройних сил України під час навчань у Житомирській області у 2018 році

Чи варто зменшити ЗСУ, аби збільшити їхню ефективність

Давид Арахамія каже, що зменшення кількості вояків вивільнить гроші на переозброєння. Але експерти у цьому сумніваються.  

Shell I Tankstelle I Energie (Christian Charisius/dpa/picture-alliance)

Бензин, дизель, водень, струм: чим заправлятися (відео)

На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  