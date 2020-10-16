Коронавірус в Україні: вперше понад 6 тисяч нових випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 6410 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в суботу, 17 жовтня. Напередодні повідомляли також про рекордне добове число інфікувань - 5992.

За минулу добу померли 109 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2194 пацієнти одужали.

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Добове число померлих з підтвердженим зараженням коронавірусом також є найвищим з початку пандемії COVID-19. Про попередній найвищий показник - 108 померлих - повідомляли 10 жовтня.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Києві (598), Одеській (506), Харківській (472) та Дніпропетровській (464) областях.

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні зафіксували понад 293 тисячі випадків інфікування, 5517 людей із коронавірусом померли, більш ніж 124 тисячі пацієнтів одужали.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України подовжив адаптивний карантин до кінця 2020 року і вніс низку змін, зокрема, щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях і нових критеріїв для визначення "червоної" зони.

Також уряд встановив шкільні канікули з 15 до 30 жовтня. Після їхнього закінчення можливе переведення на дистанційну форму навчання.

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