Усе про пандемію COVID-19 (досьє)

Коронавірус SARS-CoV-2 шириться планетою. Досі нема ані вакцини, ані ліків. Усе, що потрібно знати про боротьбу з пандемією COVID-19, - у досьє DW. Наприклад, чи можуть допомогти медикаменти, що вже існують.
Перші масові випадки зараження новим коронавірусом SARS-CoV-2 зафіксували наприкінці грудня 2019 року. Появу вірусу пов'язують із оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань у Китаї (провінція Хубей). До його закриття 1 січня 2020 року на ринку продавалися морські ссавці, летючі миші, кури, кролики і змії. Китайські вірусологи припускають, що один із цих видів тварин міг стати джерелом зараження. Усе, що потрібно знати про новий коронавірус та боротьбу з пандемією, - у досьє DW.
Науковці в усьому світі активно працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. Водночас не виключено, що в боротьбі з цим захворюванням можуть допомогти препарати, які вже існують. (17.04.2020)
Хоч лікарі й не відносять вагітних до особливої групи ризику у зв'язку з коронавірусом, але низка застережень щодо них все ж є. Розповідаємо, як жінки в Німеччині готуються до пологів в умовах пандемії. (22.04.2020)
Чимало астматиків непокояться через підвищений ризик зараження коронавірусом та можливі ускладнення. Ліки для асматиків теж дехто вважає додатковим негативним фактором. (21.04.2020)
Великі дози протималярійного препарату в лікуванні COVID-19 можуть викликати важкі порушення сердечного ритму. В Україні цей препарат входить до протоколів лікування хвороби. (16.04.2020)
Рукавиці одноразового використання насправді не надто ефективні у захисті від коронавірусу. За певних обставин вони навіть сприяють розповсюдженню вірусу. (09.04.2020)
Для протидії поширенню коронавірусу потрібні дані. Дослідники американського університету Джонса Хопкінса збирають величезні обсяги цифр і фактів щодо пандемії COVID-19 і шукають ліки проти вірусу. (09.04.2020)
Аби вистояти у разі інфікування коронавірусом, єдина надія - наш імунітет. Підступність SARS-CoV-2 у тім, що він може за деяких обставин обернути покликану захищати нас імунну систему проти нас самих. (07.04.2020)
Імунологи з Товариства Макса Планка вивчають вплив вакцини проти туберкульозу (БЦЖ) на імунітет людини до вірусних захворювань дихальних шляхів. Про перші результати роботи - у статті DW. (06.04.2020)
Пробіжка вздовж озера, велотур у лісі або фітнес у парку: спорт на свіжому повітрі - це добре для здоров’я. Але чи так це у часи пандемії Covid-19? Питання і відповіді для всіх, хто займається спортом. (06.04.2020)
Найбільш точні ПЛР-тести на коронавірус тепер роблять не тільки в Києві, а уже і в лабораторіях більшості обласних центрів. DW поспілкувалась із заступником директора такого центру у Львові Олегом Когутом. (06.04.2020)
Порівняння смертності внаслідок зараження коронавірусом у різних країнах видається дуже складним, каже експерт з питань охорони здоров’я Тобіас Курт з берлінської клініки Charité. В інтерв’ю DW він пояснює чому. (03.04.2020)
Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити. (02.04.2020)
Попри те, що новий коронавірус SARS-CoV-2 уже тривалий час є топтемою в усьому світі, він і досі викликає чимало запитань. Вчені намагаються відповісти на багато з них. Ось що відомо на цей час. (25.03.2020)
Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є. (03.02.2020)
Коронавірус шириться світом. В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин. Що робити при підозрі на зараження новим коронавірусом - відповіді в матеріалі DW. (13.03.2020)
"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні? (30.03.2020)
Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань. (12.03.2020)
Фармацевтичні компанії в усьому світі працюють над розробкою вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. У Німеччині вакцину від коронавірусу розробляє фірма CureVac. DW поговорила з Фрідрізом фон Боленом з її наглядової ради. (25.03.2020)
Світ перебуває в активному пошуку препаратів для лікування хвороби, яку викликає новий коронавірус. Деякі з уже наявних тестують, але чи все з ними так просто? (26.03.2020)
Для протидії коронавірусу науковці разом з розробкою вакцин планують виробляти антитіла з сироватки крові. Ще 100 років тому завдяки такій "пасивній імунізації" німецький імунолог фон Берінґ врятував тисячі життів. (18.03.2020)
В Україні розробляють національний протокол лікування Covid-19. Київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця про особливості домашнього та стаціонарного лікування. (02.04.2020)
Креативність особливо важлива у кризові часи. Фізики з університету в Марбурзі придумали, як прилади для терапії хропіння переобладнати на апарати штучної вентиляції легень. Є ще й більш простий варіант. (01.04.2020)