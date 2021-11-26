 Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 03.12.2021

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Світ

Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе?

Мутації в білку, який відповідає за виправлення мутацій у дельта-варіанті коронавірусу, призвели до його самознищення в Японії, вважають учені. Тому п'ята хвиля COVID-19 у цій країні швидко зійшла нанівець

Хворі на COVID-19 в одній із японських клінік, вересень 2021

Хворі на COVID-19 в одній із японських клінік, вересень 2021

У той час, як у багатьох країнах світу цифри інфікованих коронавірусом усе ще стрімко зростають, у Японії п'ята хвиля пандемії несподівано зійшла нанівець. Кілька тижнів тому кількість заражених дельта-варіантом коронавірусу сягнула там піку, склавши 26 тисяч випадків на день, а зараз їх лише 200. Крім того, нині в Японії не вмирають від COVID-19.

Звичайно, через те, що Японія - острівна держава, передумови для поширення інфекції тут дуже специфічні. Країна ізольована, частка вакцинованих становить 75,7 відсотка від загальної кількості населення, носіння захисної маски та дотримання дистанції відповідають традиціям японського суспільства і не викликають жодного протесту.

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Дельта-варіант знищив сам себе?

Попри все це дельта-варіант у Японії, як і скрізь, широко поширився та повністю витіснив попередню мутацію коронавірусу. Саме тому той факт, що п'ята хвиля так швидко зійшла нанівець, привертає до себе особливу увагу. І причиною цього, як переконана група японських науковців, стало те, що дельта-варіант знищив сам себе.

Щоб розмножуватися, віруси передають свою генетичну інформацію клітині-господарю. За кожної репродукції з'являється маленька помилка в копіюванні. Кожна з цих помилок змінює генетичний код вірусу, він мутує, причому це відбувається відносно швидко. Щомісяця в середньому з'являються дві мутації вірусу.

Протиепідемічні заходи тісно пов'язані з традиціями японського суспільства

Протиепідемічні заходи тісно пов'язані з традиціями японського суспільства

Згідно з дослідженням японського професора Ітуро Іноуе з Національного інституту генетики Університету Ніігата, у процесі репродукції дельта-варіант коронавірусу отримав дуже багато мутацій, які накопичилися в неструктурованому білку nsp14. Цей білок визначає здатність вірусу виправляти мутації. Але оскільки сам nsp14 "зламався", то виправити нічого не міг; помилки, що виникли при копіюванні, стали множитися безконтрольно, і це призвело до самознищення дельта-варіанту, повідомляє The Japan Times.

У порівнянні з європейцями та африканцями азіати частіше мають захисний фермент під назвою APOBEC3A, який впливає на РНК-віруси, у тому числі на вірус SARS-CoV-2. Дослідники Національного інституту генетики Університету Ніігата вивчали, як APOBEC3A-протеїн впливає на білок nsp14 і чи він може зменшити активність коронавірусу.

Японські науковці виходили з того, що дельта-варіант повинен був мати значно більше генетичне розмаїття. Але сталося навпаки: "Ми були буквально шоковані, коли побачили результат, - сказав професор Ітуро Іноуе The Japan Times. - Вірус, що містить помилку, не здатний відтворювати свої копії. Ми виходимо з того, що мутація вірусу рано чи пізно призвела до його природного вимирання".

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Чому дельта-варіант так швидко зник у Японії?

Теорія японського професора могла би пояснити, чому дельта-варіант у Японії так швидко зник. І, можливо, навіть те, чому 2003 року спалах тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS), спричиненого вірусом SARS-CoV-1, тривав недовго. Під час експериментів з протеїном nsp14 тодішнього вірусу SARS науковці побачили, що вірус не може сам себе відтворювати, оскільки його мутації накопичувалися.

Але свою роль відіграло й те, що в Японії - особлива ситуація, оскільки в острівній державі фактично був присутній тільки дельта-варіант і не було змішування альфа- та дельта-штамів. Самоізоляція населення, висока готовність до вакцинації, дотримання соціальної дистанції та носіння масок призвели до того, що кількість заражень дельта-варіантом коронавірусу у країні пішла на спад. Але в інших регіонах, на думку дослідників, дельта-варіант SARS-CoV-2 не знищить сам себе.

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  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

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  • Бразилія: доволі хитка справа

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    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

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    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


 

DW.COM

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