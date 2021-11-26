Коронавірус у Японії: дельта-варіант знищив сам себе?
Мутації в білку, який відповідає за виправлення мутацій у дельта-варіанті коронавірусу, призвели до його самознищення в Японії, вважають учені. Тому п'ята хвиля COVID-19 у цій країні швидко зійшла нанівець
Хворі на COVID-19 в одній із японських клінік, вересень 2021
У той час, як у багатьох країнах світу цифри інфікованих коронавірусом усе ще стрімко зростають, у Японії п'ята хвиля пандемії несподівано зійшла нанівець. Кілька тижнів тому кількість заражених дельта-варіантом коронавірусу сягнула там піку, склавши 26 тисяч випадків на день, а зараз їх лише 200. Крім того, нині в Японії не вмирають від COVID-19.
Звичайно, через те, що Японія - острівна держава, передумови для поширення інфекції тут дуже специфічні. Країна ізольована, частка вакцинованих становить 75,7 відсотка від загальної кількості населення, носіння захисної маски та дотримання дистанції відповідають традиціям японського суспільства і не викликають жодного протесту.
Попри все це дельта-варіант у Японії, як і скрізь, широко поширився та повністю витіснив попередню мутацію коронавірусу. Саме тому той факт, що п'ята хвиля так швидко зійшла нанівець, привертає до себе особливу увагу. І причиною цього, як переконана група японських науковців, стало те, що дельта-варіант знищив сам себе.
Щоб розмножуватися, віруси передають свою генетичну інформацію клітині-господарю. За кожної репродукції з'являється маленька помилка в копіюванні. Кожна з цих помилок змінює генетичний код вірусу, він мутує, причому це відбувається відносно швидко. Щомісяця в середньому з'являються дві мутації вірусу.
Протиепідемічні заходи тісно пов'язані з традиціями японського суспільства
Згідно з дослідженням японського професора Ітуро Іноуе з Національного інституту генетики Університету Ніігата, у процесі репродукції дельта-варіант коронавірусу отримав дуже багато мутацій, які накопичилися в неструктурованому білку nsp14. Цей білок визначає здатність вірусу виправляти мутації. Але оскільки сам nsp14 "зламався", то виправити нічого не міг; помилки, що виникли при копіюванні, стали множитися безконтрольно, і це призвело до самознищення дельта-варіанту, повідомляє The Japan Times.
У порівнянні з європейцями та африканцями азіати частіше мають захисний фермент під назвою APOBEC3A, який впливає на РНК-віруси, у тому числі на вірус SARS-CoV-2. Дослідники Національного інституту генетики Університету Ніігата вивчали, як APOBEC3A-протеїн впливає на білок nsp14 і чи він може зменшити активність коронавірусу.
Японські науковці виходили з того, що дельта-варіант повинен був мати значно більше генетичне розмаїття. Але сталося навпаки: "Ми були буквально шоковані, коли побачили результат, - сказав професор Ітуро Іноуе The Japan Times. - Вірус, що містить помилку, не здатний відтворювати свої копії. Ми виходимо з того, що мутація вірусу рано чи пізно призвела до його природного вимирання".
Теорія японського професора могла би пояснити, чому дельта-варіант у Японії так швидко зник. І, можливо, навіть те, чому 2003 року спалах тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS), спричиненого вірусом SARS-CoV-1, тривав недовго. Під час експериментів з протеїном nsp14 тодішнього вірусу SARS науковці побачили, що вірус не може сам себе відтворювати, оскільки його мутації накопичувалися.
Але свою роль відіграло й те, що в Японії - особлива ситуація, оскільки в острівній державі фактично був присутній тільки дельта-варіант і не було змішування альфа- та дельта-штамів. Самоізоляція населення, висока готовність до вакцинації, дотримання соціальної дистанції та носіння масок призвели до того, що кількість заражень дельта-варіантом коронавірусу у країні пішла на спад. Але в інших регіонах, на думку дослідників, дельта-варіант SARS-CoV-2 не знищить сам себе.
Дивитись відео02:43
"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом"
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Туреччина: крутими стежками у гірські села
Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Італія: крізь сніг і кригу
Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Аляска: літаком на Юкон
Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах
Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Мексика: багатогодинний піший марш
Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: доволі хитка справа
Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Бразилія: щеплення при світлі свічок
Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Уганда: на щеплення на водному таксі
Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Зімбабве: складно прохідними шляхами
Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Японія: і тут є віддалені села
Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індонезія: в супроводі охоронців
На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.
Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети
Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?
Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.