Коментар: 100 тисяч COVID-смертей у ФРН як наслідок втрати пильності

Ну, от це й сталося: кількість смертей, пов'язаних із коронавірусною інфекцією, перевалила в Німеччині за позначку в 100 тисяч. За цією холодною статистикою криються долі людей, які в прямому сенсі слова задихнулися у відділеннях інтенсивної терапії. Більшість з них померла без супроводу близьких та рідних, на лікарняних ліжках, підключеними до трубок та приладів.

За цією цифрою криються також тисячі медпрацівників, які на межі своїх сил боролися й надалі щодня борються за життя своїх пацієнтів. Чимало з них наприкінці другого року пандемії працюють на межі емоційного та фізичного вигоряння. А дехто вже змінив професію.

За цією цифрою криється також те, що такої ситуації можна було б й уникнути - або принаймні відтягнути таке загострення в часі.

Карантинні обмеження були успішними

У міжнародному порівнянні Німеччина на перших етапах доволі добре пройшла через коронавірусну пандемію: карантинні обмеження весною 2020 та взимку 2020-2021 року принесли бажаний результат. Німці були шоковані кадрами, які надходили з північної Італії та Іспанії. Там спостерігалось вкрай стрімке поширення вірусу, внаслідок чого система охорони здоров'я цих країн виявилась безнадійно перевантаженою.

Фабіан Шмідт, оглядач DW

Під впливом побаченого суспільне життя в Німеччині в квітні 2020 року практично повністю завмерло. Люди залишались вдома й дотримувались правил гігієни, до яких закликали експерти. Це робилось також з огляду на тих, хто працював у лікарнях.

Успіх був однозначним: під час перших трьох хвиль пандемії Німеччині вдалося уникнути стрибка рівня захворюваності вище позначки в 500 осіб на сто тисяч населення, як це було, наприклад, у сусідній Чехії.

Виплачуючи щедру фінансову допомогу підприємствам, уряду вдалося запобігти найгіршим економічним наслідкам пандемії. Підприємства продемонстрували неабияку готовність до пошуку новаторських шляхів швидкого вирішення проблеми на кшталт запровадження режиму роботи з дому. Але тепер ми втратили пильність і мусимо за це розплачуватись.

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Вивчили урок і швидко його забули!

У моїй пам'яті закарбувались два моменти: перший - це було в березні 2020 року. Знайомий водій вантажівки, який працює для однієї з мереж супермаркетів, розповідав, як неподалік від Ганновера півгодини їхав автобаном А2 й не зустрів жодного авто. І це ж ідеться про одну з найважливіших транспортних артерій Європи посеред одного з найпотужніших індустріальних регіонів Німеччини.

Другий момент - це липень 2021 року. Мені довелося проїхатись на авто через берлінський район Кройцберґ: вулиці переповнені, на тротуарах, у кафе та ресторанах повно людей. Усе було схоже на якесь суцільне величезне гуляння. Люди поводилися так, начебто коронавірусу ніколи не було або начебто хотіли наздолужити те, що пропустили за рік.

Санітарно-гігієнічні правила лише на папері

Обидва приклади є дуже гарною ілюстрацією того, що пішло не так: помилково гадаючи, що найгірше вже позаду, люди спочатку не захотіли більше дотримуватися обмежень, а потім втратили пильність щодо загрози.

Верх взяла жага нарешті повернутися до звичного життя. І люди знову почали зустрічатися - десятками, тисячами, десятками тисяч: у школах, на конференціях та семінарах, під час занять спортом, у громадському транспорті, під час концертів та на стадіонах і зрештою на масовому гулянні з нагоди початку карнавального сезону.

Санітарно-гігієнічні правила хоча й були встановлені, але ніхто не сприймав їх особливо всерйоз. При цьому вже давно відомо, що щеплені можуть безсимптомно захворіти та заразити інших. Це ж саме стосується дітей та підлітків. Отже, створюються вкрай сприятливі умови для поширення вірусу.

Сюди слід додати ще й притаманне для німецькомовного середовища дивовижне небажання вакцинуватися. Іспанія та Португалія зробили для себе необхідні висновки з першої тяжкої хвилі коронавірусної пандемії. У цих країнах вакцинованими є відповідно понад 80 та 86 відсотків населення. Німеччина ж за цим показником не дотягує навіть до 70 відсотків, а в її окремих регіонах кількість вакцинованих ледь перевалює за 60 відсотків.

Захистити дітей та їхніх близьких не вдалося

У той час, як в Ізраїлі вже роблять масові щеплення також у школах, Німеччина в цьому питанні продовжує безнадійно відставати. Менше ніж кожен другий підліток віком від 12 років пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу. Хоча щеплювати дітей цієї вікової категорії дозволено вже давно. При цьому кількість інфікованих серед дітей та підлітків часто є вдвічі вищою в порівнянні з іншими віковими групами.

Але навіть офіційні представники спільноти педіатрів просто не хочуть визнавати, що класне приміщення з 30 дітьми навіть тоді перетворюється на розсадник інфекції, якщо лише один з учнів безсимптомно носить у собі короновірус. Тести засвідчують, що зараження відбуваються переважно в родинах, каже Йорґ Детч (Jörg Dötsch) з Німецького товариства педіатрів. Але реальність полягає в тому, що тести часто показують неправильний результат - також у дорослих! І тоді постає питання: хто приносить вірус у родини? Адже батьки та дідусі з бабусями всі вакциновані!

Рятуйся, хто може!

Настав час серйозно замислитись також тим, хто вже щеплений! Ми не повинні робити все, що нині дозволено для щеплених. Чи варто, наприклад, ризикувати та відвідувати різдвяний ярмарок?

Кампанія з вакцинації знову набирає обертів, оскільки дедалі більше людей, на щастя, хочуть отримати додаткову третю дозу. Але попри це кількість невакцинованих практично не зменшується. Той, хто не зрозумів, наскільки серйозним є становище, не зрозуміє цього і в майбутньому.

Саме тому також вакциновані громадяни повинні зараз проявляти обережність. Якщо не хочемо оплакувати наступні 100 тисяч жертв, ми повинні зараз продемонструвати стриманість. Оскільки ми не можемо переконати антивакцинаторів, мусимо, принаймні, спробувати захистити себе, наскільки це можливо.

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