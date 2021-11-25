Кількість померлих від COVID-19 у Німеччині перевищила 100 тисяч

За останню добу у Німеччині від причин, пов'язаних із коронавірусною інфекцією, померла 351 особа. Таким чином, загальна кількість померлих від чи з COVID-19 від початку пандемії сягнула 100 119 осіб, повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI) зранку у четвер, 25 листопада. Загалом коронавірус SARS-CoV-2 у країні було виявлено у майже 5,6 мільйона осіб (добовий приріст майже 76 тисяч), з них понад 4,7 мільйона осіб одужали.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у всьому світі від наслідків зараження SARS-CoV-2 померло приблизно 5,2 мільйона людей. Найбільше постраждали США - там ковід забрав життя 769 тисяч осіб, за ними йдуть Бразилія (613 тисяч) та Індія (близько 467 тисяч). Серед європейських країн найбільш сумна ситуація має місце в Італії, де коронавірус забрав життя приблизно 133 тисяч людей.

Роботодавці Німеччини - за загальну вакцинацію

Німеччині може бути потрібна примусова вакцинація, заявив голова Федерального об'єднання спілок німецьких роботодавців (BDA) Райнер Дульгер (Rainer Dulger) в інтерв'ю виданню Rheinische Post, опублікованому в четвер. За його словами, основна ставка робиться на діалог і переконання, тоді як "обов'язкова вакцинація як рішення перебуває на другому місці за важливістю". Але цей варіант не можна виключати, наголосив Дульгер.

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Боротьба з пандемією з новим урядом Німеччини

Напередодні, представляючи на пресконференції в Берліні щойно укладену коаліційну угоду, майбутній канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав боротьбу з пандемією головним оперативним завданням нового уряду. Цей документ не містить конкретних антиепідемічних заходів, але передбачає створення при відомстві федерального канцлера кризового штабу та постійної робочої групи експертів різного профілю для повсякденних консультацій уряду з питань боротьби з пандемією.