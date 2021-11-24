COVID-19 в Україні: в НАНУ заявляють про проходження осіннього піка смертності

За добу 23 листопада в Україні зафіксовано 14325 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей - 1183, медпрацівників - 287, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Також за добу госпіталізовано понад чотири тисячі людей та зареєстровано 595 летальних випадків від чи з COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли майже 3,4 мільйона людей, і майже 83 тисячі померли.

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Повідомляється, що хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали вже понад 13 мільйонів людей. Кількість вакцинованих за добу склала 286121 осіб.

Осінній пік смертності пройдений?

Україна пройшла пік смертності від COVID-19 , найімовірніше, 8-12 листопада. повідомляє Національна академія наук України (НАНУ) на своїй сторінці у Facebook.

Як відзначають в установі, в останні два тижні епідемія COVID-19 спадала за всіма показниками. "Порівняно з піковими значеннями, на 53% скоротилася кількість позитивних ПЛР-тестів, на 30% - нових виявлених хворих на COVID-19, також на 30% - кількість госпіталізацій за добу, на 19% - зайнятість ліжок, смертність - на 9%", - зазначають представники робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні.

При цьому, за даними науковців, спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

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Також вчені повідомили, що ефективність вакцинаціїу запобіганні госпіталізації становила від 84 відсотків до 92 відсотків після повного курсу щеплень.

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За результатами обчислень, вчені прогнозують, що 7 грудня кількість нових випадків COVID-19 в Україні може становити від 7709 до 8467.