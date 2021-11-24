 COVID-19 в Україні: в НАНУ заявляють про проходження осіннього піка смертності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19 в Україні: в НАНУ заявляють про проходження осіннього піка смертності

Науковці НАНУ також прогнозують зменшення кількості нових хворих у найближчі два тижні. За добу 23 листопада в Україні зареєстрували понад 14 тисяч нових заражень коронавірусом та 595 летальних випадків.

Хворий на COVID-19 у міській клінічній лікарні № 9, Запоріжжя

Хворий на COVID-19 у міській клінічній лікарні № 9, Запоріжжя

За добу 23 листопада в Україні зафіксовано 14325 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них дітей - 1183, медпрацівників - 287, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України. Також за добу госпіталізовано понад чотири тисячі людей та зареєстровано 595 летальних випадків від чи з COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіли майже 3,4 мільйона людей, і майже 83 тисячі померли. 

Читайте також: COVID-19: як часто доведеться робити щеплення?

Повідомляється, що хоча б одну дозу вакцини від  COVID-19 отримали вже понад 13 мільйонів людей. Кількість вакцинованих за добу склала 286121 осіб.

Осінній пік смертності пройдений?

Україна пройшла пік смертності від COVID-19 , найімовірніше, 8-12 листопада. повідомляє Національна академія наук України (НАНУ) на своїй сторінці у Facebook.

Як відзначають в установі, в останні два тижні епідемія COVID-19 спадала за всіма показниками. "Порівняно з піковими значеннями, на 53% скоротилася кількість позитивних ПЛР-тестів, на 30% - нових виявлених хворих на COVID-19, також на 30% - кількість госпіталізацій за добу, на 19% - зайнятість ліжок, смертність - на 9%", - зазначають представники робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні.

При цьому, за даними науковців, спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей.

Читайте також:  COVID-19 в Україні: чи відкривати школи під час пандемії

Також вчені повідомили, що ефективність вакцинаціїу запобіганні госпіталізації становила від 84 відсотків до 92 відсотків після повного курсу щеплень. 

Читайте також: Експерт Ігор Бровченко: Дельта-хвиля COVID в Україні триватиме до січня 

За результатами обчислень, вчені прогнозують, що 7 грудня кількість нових випадків COVID-19 в Україні може становити від 7709 до 8467.

Дивитись відео 02:43

"Ми не залізні": українські лікарі про боротьбу з "ковідом" (23.11.2021)

Реклама

Докладно

Нині у Німеччині щороку реєструють близько 400 тисяч правопорушень, пов'язаних з обігом наркотиків. Здебільшого ловлять не наркоділерів, а тих, хто курить травку

Коментар: Настав час легалізувати канабіс

У Німеччині, імовірно, невдовзі дозволять курити траву. Це було би неабияким кроком вперед, вважає Маттіас фон Гайн.  

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила 3 головні недоліки сонячної енергії. Які саме?  