Вакцинація, тест або одужання: в Німеччині набули чинності нові правила

У Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом оновлює рекордні показники третій тиждень поспіль. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI) на ранок середи, 24 листопада, протягом минулої доби в Німеччині зареєстровано 66,9 тисячі випадків нових заражень коронавірусом.

За даними на 24 листопада показник заражуваності на 100 тисяч населення за сім днів становив 404,5 випадку на 100 тисяч населення. Напередодні він був 399,8, а тижнем раніше - 312,4, повідомив RKI.

Нові правила

24 листопада у ФРН набувають чинності нові заходи боротьби з поширенням SARS-CoV-2. Відтепер усі, хто хоче скористатися громадським траспортом, повинні бути повністю вакциновані, мати негативний результат тесту на коронавірус або довідку про одужання від COVID-19.

Якщо ж пасажир не зможе виконати одну з цих умов, йому доведеться залишити транспортний засіб на найближчій зупинці. Керівництво залізничного концерну Deutsche Bahn запровадило точкові перевірки пасажирів ще з 23 листопада.

Крім того, з 24 листопада "правило 3G" - скорочення від Genesen, Geimpft, Getestet ("перехворів", "щеплений", "протестований") запроваджується і в офісах. Критики висловлюють сумніви у тому, що нововведення вдасться ефективно виконувати та контролювати.

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Додаткові обмеження у федеральних землях

Крім того, кожна федеральна земля Німеччини має право запроваджувати додаткові обмеження, зважаючи на ситуацію з коронавірусом. Так, у Баварії з 24 листопада діють обмеження для зустрічей невакцинованих, яким дозволено зустрічатись не більше п'ятьох з двох домогосподарств. Не працюють бари та дискотеки, а також різдвяні ярмарки. Крім того, у низку громадських місць, як от кіно, театр чи готель, вхід дозволений тільки вакцинованим чи одужалим від коронавірусу.

У землі Бранденбург, де тільки вакциновані чи одужалі уже з 15 листопада могли відвідувати громадські місця, з 24 листопада це правило поширили також на всі заклади торгівлі та послуг, крім супермаркетів, аптек та банків.

У землі ПІвнічний Рейн-Вестфалія бари, клуби та карнавальні заходи можуть відвідувати тільки щеплені та одужалі, котрі мають пред'явити ще й актуальний негативний тест на коронавірус.