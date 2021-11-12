Пандемія: яку роль відіграють ті, хто одужав від COVID-19

За оцінками німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), кількість тих, хто одужав від COVID-19, у Німеччині нині становить понад 4,5 мільйона осіб.

Ці оцінка приблизна і випливає з кількості зареєстрованих інфікувань та смертей, пов'язаних із коронавірусом. Адже якщо випадки зараження коронавірусом та пов'язаної з COVID-19 смерті у Німеччині реєструються, обов'язку інформувати органи влади про одужання немає. Зазвичай інфіковані вважають такими, що одужали, щонайпізніше через 28 днів після позитивного ПЛР-тесту на коронавірус.

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Окрім того, у цій групі перебувають і вакциновані від коронавірусу, які захворіли попри щеплення, а потім одужали.

Якими є реальні цифри, не відображені у статистиці?

За оцінками, значною є кількість захворювань і, відповідно, одужань, не відображених в офіційній статистиці. За даними дослідження "Життя в Німеччині - моніторинг коронавірусу від жовтня 2020-го до лютого 2021 року", яке RKI та Німецький інститут економічних досліджень (DIW) проводили по всій Німеччині, кожна друга особа, інфікована коронавірусом, могла не робити тест і, відповідно, - не відображатися в офіційній коронавірусній статистиці ФРН.

Це означає, що кількість інфікувань і одужань може бути удвічі більшою, ніж задокументовані випадки. Тож справжня кількість тих, хто одужав від COVID-19, у Німеччині може обчислюватися близько дев'ятьма мільйонами осіб. Для порівняння - кількість невакцинованих, за оцінками, у Німеччині складає близько 15 мільйонів осіб.

Що саме означає "одужання від COVID-19"?

Такою, що одужала, вважається особа, яка хворіла COVID-19 протягом останніх шести місяців. Саме упродовж цього періоду тримається дієвий імунітет від вірусу SARS-CoV-2. Те саме стосується людей, які інфікувалися після отримання першої дози вакцини від коронавірусу.

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Водночас до цієї групи вже не відносяться ті особи, хто після одужання від COVID-19 отримав щеплення від коронавірусу. Вони вважаються такими, що пройшли повну імунізацію. Так як людей, які щеплюються після одужання від COVID-19, у Німеччині не окремо не реєтрують, дані щодо того, скільки осіб є водночас вакцинованими та такими, що одужали, встановити неможливо.

Під час надання медичної допомоги в Німеччині статус одужання від COVID-19 жодної ролі не відіграє, фіксують лише наявність у хворого щеплення. "Особа або вже щеплена, або вона вважається невакцинованою, навіть якщо захворювання на COVID-19 мало місце менше, ніж шість місяців тому", - пояснює речниця RKI Зузанне Ґласмахер (Susanne Glasmacher).

Як можна довести одужання від COVID-19?

У Німеччині особи, які інфікувалися вірусом SARS-CoV-2, можуть отримати сертифікат про те, що вони одужали від COVID-19. Підставною для цього є наявність позитивного результату ПЛР-тесту, отриманого щонайменше 28 днів тому, але якому не більше, ніж пів року.

Такий сертифікат у Німеччині можуть видавати всі лікарі, а від серпня 2021 року - і аптеки. Видають його безкоштовно.

Цифровий сертифікат: в Австрії з 1 листопада доступ до робочого місця дозволено лише для вакцинованих, тих, хто одужав, або за наявності негативного тесту на коронавірус

Чи визнають сертифікат про одужання під час поїздки за кордон?

За даними міністерства закордонних справ Німеччини, багато країн визнають сертифікат про одужання і дозволяють в'їзд для туристів у комбінації з негативним ПЛР-тестом. До таких країн належать, серед інших, Іспанія, Франція, Греція, Італія, Бразилія, але також Індія та Ізраїль. Для в'їзду до України одного лише сертифікату про одужання теж недостатньо - потрібен негативний ПЛР-тест або тест на антиген, виданий не пізніше, ніж 72 години тому.

У Великобританії в'їзд для тих, хто одужав від COVID-19, можливий у разі відбуття кількатижневого карантину та проходження кількох ПЛР-тестів. До США для тих, хто одужав від COVID-19, в'їзд заборонено - в'їхати до країни можуть лише особи, повністю імунізовані від коронавірусу.

Яким є вплив тих, хто одужав, на перебіг пандемії?

На думку очільника відділу вірусології берлінської клініки Charité Крістіана Дростена (Christian Drosten), група тих, хто одужав від COVID-19, відіграє дуже важливу роль у подоланні пандемії. "Ті, що одужали, перекривають прогалину в імунітеті суспільства", - зазначив вірусолог у своєму подкасті минулого тижня. Водночас досягнення колективного імунітету шляхом зростання кількості заражень у суспільстві, за його словами, супроводжується смертю багатьох хворих на COVID-19, особливо серед літніх людей.

Дростен порівнює ситуацію в Німеччині з Великобританією, де кількість вакцинованих приблизно однакова. У Німеччині станом на 15 листопада кількість тих, хто отримав обидві дози вакцини, становить 67,5 відсотка, а щонайменше одну дозу - 70 відсотків. У Великобританії ж станом на 14 листопада - 68,5 відсотка та 75,3 відсотка відповідно.

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"У Німеччині є близько 100 тисяч померлих від і з коронавірусом", - зазначає Дростен. Натомість у Великобританії, яка довгий час робила ставку на колективний імунітет, за його словами, пов'язаних із вірусом смертей удвічі більше. Колективний імунітет передбачає велику кількість одужань, додає вірусолог.

За прогнозом Дростена, Німеччина слідуватиме прикладу Великобританії і сама проходитиме важкий шлях до колективного імунітету, якщо частка вакцинованих не збільшуватиметься. "Нам треба буде підготуватися до того, що Німеччина отримає ще щонайменше 100 тисяч смертей, перш ніж епідемія вгамується", - вважає вірусолог.