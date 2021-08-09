Боротьба з коронавірусом: що радять німецькі вчені

Відносини між вченими та політиками зазвичай чітко регламентовані: вчені стежать за подіями, що відбуваються, і пояснюють їх, а іноді пропонують варіанти дій, що випливають з наукових висновків. При цьому остаточне рішення про те, який варіант, зрештою, буде схвалений, залишається за політиками: поради вчених мають винятково рекомендаційний характер.

Однак з початком пандемії COVID-19 вчені несподівано активно включилися у процес ухвалення політичних рішень. На основі наукових висновків влада неодноразово запроваджувала жорсткі правила, що стосуються основних прав і свобод суспільства: обмеження особистих контактів, обмеження свободи пересування, обов'язкове носіння захисних масок, локдаун. І щоразу, коли це здавалося виправданим з боку вчених, ці обмеження скасовувалися.

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В останні дні на тлі стрімкого сплеску заражень коронавірусом федеральні землі Німеччини знову вживають заходів боротьби з поширенням інфекції. За два роки пандемії німці втомилися від обмежень, але, з наукового погляду, вони потрібні й логічні. Що ж радять вчені?

Необхідність носити маски

Обов'язок носити захисні маски в закритих приміщеннях та на робочих місцях був запроваджений 25 листопада 2020 року спільним рішенням канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністрів федеральних земель. Ця вимога діє до цього дня, хоч і з невеликим послабленням: співробітники в офісі можуть перебувати без маски за робочим столом за дотримання соціальної дистанції в 1,5 метра.

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Донедавна захисні маски мали носити і діти на заняттях у школах. Після цьогорічних осінніх канікул влада багатьох федеральних земель скасувала це правило, проте вчені наполягають на тому, щоб його повернути. Про перехід на дистанціну форму навчання не йдеться - принаймні поки що: занадто великий тиск з боку суспільства.

Правило "2G+": щеплені, одужалі мають ще й бути протестовані

Нині в Німеччині діє правило "3G" - щеплені, одужалі або протестовані (у німецькому варіанті - Geimpfte, Genesene, Getestete), як і раніше, мають право безперешкодного доступу практично у всі громадські місця та установи: до лікарень, будинків для літніх людей, у готелі, ресторани, музеї, кінотеатри, у фітнес-студії та басейни.

Відвідати кафе - тільки вакцинованим чи одужалим

Проте вчені вважають, що для зменшення числа заражень дельта-варіантом коронавірусу правило "3G" необхідно посилити. Відомий німецький вірусолог Крістіан Дростен (Christian Drosten) у своєму подкасті The Coronavirus Update заявив, що недостатнім буде навіть комплексний варіант "2G" - для тих, хто щеплений або перехворів.

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"Цієї зими має стати стандартним принцип "2G+", - каже епідеміолог Гайо Цееб (Hajo Zeeb). - Це означає, що відвідувати громадські заходи зможуть лише вакциновані або перехворілі - і лише після додаткового тестування".

Необхідність посилити правило "3G" Цееб пояснює тим, що навіть щеплені або одужалі люди можуть заразитися коронавірусом і стати джерелом його поширення. "Потрібно негайно перейти з режиму розслабленості в режим серйозного ставлення до ситуації. І це, на жаль, стосується також тих, хто є повністю вакцинованим", - переконаний епідеміолог.

Якщо людина йде, наприклад, до ресторану, недостатньо пред'явити на вході сертифікат про повну вакцинацію або довідку про те, що вона перехворіла, пояснює і Ян Фурманн (Jan Fuhrmann), експерт з математичної епідеміології з університету Гейдельберга. Потрібен додатковий негативний результат тесту на коронавірус - у тому числі і для щеплених або перехворілих, вважає експерт.

Посилити охоплення вакцинації та ревакцинації

Одностайні вчені й у тому, що велике значення у боротьбі з подоланням пандемії мають щеплення від коронавірусу. Вірусолог Крістіан Дростен закликає уряд вжити заходів, які б стимулювали більш активну вакцинацію. "У нас є 15 мільйонів людей, яким давно варто було б щепитися, але вони досі не щеплені", - каже він. Адже серед цих людей є чимало літніх і тих, хто страждає на хронічні захворювання, - іншими словами, тих, хто належить до групи підвищеного ризику, додає Дростен.

Запровадження правила "2G" змусить людей швидше ухвалити рішення: вакцинуватися чи бути позбавленим соціального життя, каже німецький вірусолог: "Це один зі способів тиску з боку політиків".

Ще одна проблема, яка турбує вчених, - нинішній темп вакцинації в Німеччині становить близько 0,2 відсотка населення на день. За таких темпів потрібні будуть місяці, щоб, за прикладом Ізраїлю, зробити третє щеплення хоча б половині жителів країни. "Швидка, загальнодоступна вакцинація і ревакцинація напевно може приборкати нинішню хвилю пандемії, як це сталося в Ізраїлі", - впевнена Віола Пріземанн (Viola Priesemann) з Інституту динаміки та самоорганізації Товариства Макса Планка в Геттінгені.

Навіть повністю вакциновані від коронавірусу повинні чітко усвідомлювати, що вони можуть заразитися і стати джерелом поширення інфекції, а також, що в окремих випадках не виключений тяжкий перебіг хвороби, попереджає Ян Фурманн.

"Дельта-варіант настільки заразний, що навіть повна вакцинація не призведе до повного викорінення захворювання, тим більше, що ефективність вакцин проти ризику інфікування через кілька місяців знижується", - пояснює він.

З іншого боку, від тяжкого перебігу COVID-19 вакцина захищає набагато довше, хоч і не на сто відсотків. "Завжди існуватиме невелика частина вакцинованих людей, які можуть серйозно захворіти, незважаючи на вакцинацію, - резюмує Фурманн. - На тлі багатьох мільйонів тих, хто був щеплений, це число також становить десятки або навіть сотні тисяч людей".

Обов'язкова вакцинація для окремих груп

Національна академія наук "Леопольдіна", яка консультує уряд ФРН, закликала до обов'язкової вакцинації медичних працівників, викладачів та тих, хто через професійну необхідність має багато контактів з іншими людьми. Вчені академії також впевнені, що дію правила "2G" потрібно зробити якнайширшою.

Епідеміолог Гайо Цееб також вважає, що без обов'язкових вакцинації та ревакцинації медикам не обійтися. Особливо це стосується персоналу будинків для людей похилого віку та тих, хто працює з людьми з груп ризику.

Німецький союз вчителів, своєю чергою, висловився проти обов'язкової вакцинації педагогічного складу. Дев'яносто відсотків педагогів і так повністю щеплені, тому потреби у якихось додаткових заходах немає, вважають у цій організації.

Регулярне тестування

З 11 жовтня тести на коронавірус у Німеччині стали платними - федеральний уряд сподівався, що це буде додатковим стимулом для вакцинації. Однак, регулярне тестування, як і раніше, надзвичайно важливе - особливо на тлі зростання кількості інфекцій.

"Вакцинація добре працює проти тяжких форм захворювання, але вона набагато менш ефективна проти зараження, і її ефективність з часом знижується", - наголошує епідеміолог Цееб. За його словами, у цій галузі необхідні додаткові дослідження, а регулярне тестування, особливо на роботі та в школах, має бути обов'язковим.

Повернути безкоштовне експрестестування на коронавірус закликала і Федеральна лікарська палата (BÄK) Німеччини. Тож з 13 листопада в Німеччині знову пропонують безкоштовні експрестести на коронавірус для громадян. При цьому зробити такий тест щонайменше раз на тиждень може будь-хто, незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19. Витрати на такі тести покриває держава.

Чи вдасться уникнути нового локдауну?

Якщо всі ці заходи боротьби з пандемією не зможуть приборкати актуальну хвилю пандемії, політикам доведеться замислитися про ще радикальніші методи. Крістіан Дростен наполегливо рекомендує повернути жорсткі обмеження на контакти - навіть якщо це здається політично та юридично складним. За його словами, ситуація у країні дуже серйозна: місця у відділеннях інтенсивної терапії поступово заповнюються. Берлінський вірусолог побоюється, що кількість померлих від коронавірусу в Німеччині може зрости ще щонайменше на сто тисяч.

"Нас чекає дуже напружена зима - і, цілком можливо, новий надзвичайний стан або новий локдаун. Вживати заходів потрібно прямо зараз", - упевнений учений. Втім, рішення про те, що в найближчому майбутньому відбудеться з бізнесом, школами, громадським і приватним життям, все ж таки прийматимуть не вчені, а політики.