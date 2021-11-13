Німеччина повернула безкоштовні тести на коронавірус

Експрестести на коронавірус для громадян в Німеччині відтепер знову безкоштовні щонайменше один раз на тиждень.
З суботи, 13 листопада, в Німеччині знову пропонують безкоштовні експрестести на коронавірус для громадян. При цьому зробити такий тест щонайменше раз на тиждень може будь-хто, незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19. Витрати на такі тести покриває держава.
Як повідомлялось, з 11 жовтня цього року в Німеччині припинили робити безкоштовні експрестести з метою залучення більшої кількості людей до вакцинації. Тоді були зачинені більшість центрів тестування, які тепер мають повернутись до роботи.
За даними Інституту Роберта Коха (RKI), 13 листопада показник нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом семи днів сягнув у Німеччині 277,4. Напередодні він становив 263,7, а 11 листопада - 249,1. Ще тиждень тому цей показник був 169,9.
Вірусологи RKI наполегливо радять "за можливості, відмовитись від проведення масових заходів, а також зменшити кількість контактів, які не є необхідними". Якщо ж обмежити контакти неможливо, наголошують експерти RKI, "то незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19, варто тестуватись на коронавірус та використовувати мобільний додаток", через який відстежуються контакти з інфікованими людьми.
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