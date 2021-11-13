Німеччина повернула безкоштовні тести на коронавірус

З суботи, 13 листопада, в Німеччині знову пропонують безкоштовні експрестести на коронавірус для громадян. При цьому зробити такий тест щонайменше раз на тиждень може будь-хто, незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19. Витрати на такі тести покриває держава.

Як повідомлялось, з 11 жовтня цього року в Німеччині припинили робити безкоштовні експрестести з метою залучення більшої кількості людей до вакцинації. Тоді були зачинені більшість центрів тестування, які тепер мають повернутись до роботи.

Епідемічна ситуація в Німеччині погіршується

За даними Інституту Роберта Коха (RKI), 13 листопада показник нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом семи днів сягнув у Німеччині 277,4. Напередодні він становив 263,7, а 11 листопада - 249,1. Ще тиждень тому цей показник був 169,9.

Вірусологи RKI наполегливо радять "за можливості, відмовитись від проведення масових заходів, а також зменшити кількість контактів, які не є необхідними". Якщо ж обмежити контакти неможливо, наголошують експерти RKI, "то незалежно від статусу вакцинованого чи одужалого від COVID-19, варто тестуватись на коронавірус та використовувати мобільний додаток", через який відстежуються контакти з інфікованими людьми.

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