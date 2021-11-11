COVID-19: у Німеччині рекордні понад 50 тисяч інфікувань за добу

У Німеччині за добу зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом - 50196, повідомив у четвер, 11 листопада, Інститут Роберта Коха (RKI). Ще тиждень тому, 4 листопада, у ФРН фіксували новий сплеск у 33,9 тисячі випадків.

За останній тиждень захворюваність досягла чергового максимуму - 249,1 випадка на сто тисяч населення. За останні 24 години померли від ускладнень коронавірусної хвороби 235 осіб, госпіталізували 1274 особи.

Загалом з початку пандемії у ФРН офіційно зареєстрували 4,8 мільйона інфікованих, кількість летальних випадків - понад 97 тисяч.

Меркель закликала вакцинуватися

Від початку вакцинальної кампанії у грудні 2020 року в Німеччині щепили від COVID-19 майже 70 відсотків населення. Виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні закликала німців до "загальнонаціональної мобілізації сил" для боротьби з COVID-19. "Я змушена, на жаль, констатувати, що наш рівень вакцинації ще недостатньо високий, щоб запобігти швидкому поширенню вірусу. Будь-який рівень вакцинації населення нижче 75 відсотків загрожує експонентним зростанням, пов'язаним з високим завантаженням відділень інтенсивної терапії", - зазначила вона.

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