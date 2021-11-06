Австрія посилює карантинні обмеження через сплеск COVID-19

В Австрії запроваджують більш жорсткі обмеження через пандемію COVID-19. Влада забороняє особам без повного курсу вакцинації відвідувати громадські місця - кафе, ресторани, перукарні, готелі, та брати участь у зібраннях, де понад 25 осіб. Обмеження не поширюються на щеплених від коронавірусу і тих осіб, які нещодавно перехворіли на COVID-19.

Нові заходи запроваджують з понеділка, 8 листопада. Спочатку діятиме чотиритижневий перехідний період, упродовж якого до згаданих закладів зможуть потрапити вакциновані однією дозою з негативним ПЛР-тестом. Після цього вхід дозволятимуть лише повністю вакцинованим та тим людям, які нещодавно одужали від COVID-19.

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Приблизно 64% населення Австрії повністю щеплене проти COVID-19, що відповідає середнім показникам Європейського Союзу, але водночас це один із найнижчих показників у Західній Європі, зазначає агенція Reuters. Багато австрійців скептично ставляться до вакцин, як і ультраправа Австрійська партія свободи - третя за величиною політична сила в парламенті.

Кількість інфікованих зростає

Добова кількість нових випадків інфікування в Австрії у п'ятницю, 5 листопада, досягла 9 388, майже наблизившись до рекорду в 9 586, встановленого рік тому. В уряді заявили, що очікують новий пік найближчими днями.

"Ситуація виняткова і заповненість ліжок у відділеннях інтенсивної терапії збільшується значно швидше, ніж ми очікували. Це просто наш обов’язок захищати людей у ​​нашій країні", - цитує канцлера Александера Шалленберґа (Alexander Schallenberg) агенція dpa.

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Незважаючи на четверту хвилю COVID-19, політики країни налаштовані врятувати майбутній зимовий спортивний сезон у країні. Однак поки гірськолижні курорти також підпадають під карантинні обмеження.

У низці європейських країн останнім часом також запроваджують суворіші карантинні обмеження через поширення коронавірусу.