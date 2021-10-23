Румунія запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19

Румунський уряд у п'ятницю, 22 жовтня, вирішив запровадити на території всієї країни нічну комендантську годину у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та низьким рівнем вакцинації. Рішення набуде чинності в понеділок, 25 жовтня.

Як зазначає агенція Reuters, нові обмежувальні заходи діятимуть 30 днів та передбачають обмеження на пересування людей з 22:00.

Також магазини і ресторани зачинятимуться з 21:00, відвідування більшості громадських місць, за винятком продуктових магазинів та аптек, буде дозволено лише для вакцинованих або тих, хто перехворів на COVID-19. З понеділка в громадських місцях стане обов'язковим носіння масок.

Школярів відправлять на канікули на два тижні. Уряд Румунії також закликав роботодавців перевести половину своїх співробітників на віддалений режим роботи.

Стрімке погіршення ситуації з COVID-19 у Румунії

Нові обмежувальні заходи 21 жовтня анонсував президент Румунії Клаус Йоганніс. "Перебування на вулиці у нічний час буде обмежено для тих, хто не щеплений (від COVID-19. - Ред.) за винятком тих, хто може довести, що перебуває на вулиці з метою роботи", - цитує Йоганніса Romania Journal.

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Останнім часом ситуація з COVID-19 у Румунії суттєво погіршується. Зокрема, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), 22 жовтня у Румунії зафіксовано 15410 випадків інфікування коронавірусом, летальних - 357. 19 жовтня в цій країні було зареєстровано 18863 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником з початку пандемії.

В країни трохи більше третини дорослого населення повністю вакциновані. Але на тлі росту кількості заражень та смертей від COVID-19 першу дозу вакцини 22 жовтня отримали понад 86 тисяч осіб. Це рекорд для одного дня в країні, де проживають понад 20 мільйонів осіб.