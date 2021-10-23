Румунія запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19

Комендантська година діятиме на всій території Румунії щонайменше 30 днів, а школярів відправлять на канікули на два тижні через стрімке погіршення ситуації з COVID-19.
Румунський уряд у п'ятницю, 22 жовтня, вирішив запровадити на території всієї країни нічну комендантську годину у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та низьким рівнем вакцинації. Рішення набуде чинності в понеділок, 25 жовтня.
Як зазначає агенція Reuters, нові обмежувальні заходи діятимуть 30 днів та передбачають обмеження на пересування людей з 22:00.
Також магазини і ресторани зачинятимуться з 21:00, відвідування більшості громадських місць, за винятком продуктових магазинів та аптек, буде дозволено лише для вакцинованих або тих, хто перехворів на COVID-19. З понеділка в громадських місцях стане обов'язковим носіння масок.
Школярів відправлять на канікули на два тижні. Уряд Румунії також закликав роботодавців перевести половину своїх співробітників на віддалений режим роботи.
Нові обмежувальні заходи 21 жовтня анонсував президент Румунії Клаус Йоганніс. "Перебування на вулиці у нічний час буде обмежено для тих, хто не щеплений (від COVID-19. - Ред.) за винятком тих, хто може довести, що перебуває на вулиці з метою роботи", - цитує Йоганніса Romania Journal.
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Останнім часом ситуація з COVID-19 у Румунії суттєво погіршується. Зокрема, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), 22 жовтня у Румунії зафіксовано 15410 випадків інфікування коронавірусом, летальних - 357. 19 жовтня в цій країні було зареєстровано 18863 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником з початку пандемії.
В країни трохи більше третини дорослого населення повністю вакциновані. Але на тлі росту кількості заражень та смертей від COVID-19 першу дозу вакцини 22 жовтня отримали понад 86 тисяч осіб. Це рекорд для одного дня в країні, де проживають понад 20 мільйонів осіб.
Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі. Кількість смертей подекуди у десятки разів вища там, де не хочуть робити щеплення.