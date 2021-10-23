 Румунія запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Румунія запроваджує комендантську годину через ситуацію з COVID-19

Комендантська година діятиме на всій території Румунії щонайменше 30 днів, а школярів відправлять на канікули на два тижні через стрімке погіршення ситуації з COVID-19.

Акція протесту проти обов’язкового носіння масок та вакцинації від COVID-19 у Бухаресті

Акція протесту проти обов’язкового носіння масок та вакцинації від COVID-19 у Бухаресті в березні.

Румунський уряд у п'ятницю, 22 жовтня, вирішив запровадити на території всієї країни нічну комендантську годину у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації та низьким рівнем вакцинації. Рішення набуде чинності в понеділок, 25 жовтня.

Як зазначає агенція Reuters, нові обмежувальні заходи діятимуть 30 днів та передбачають обмеження на пересування людей з 22:00. 

Також магазини і ресторани зачинятимуться з 21:00, відвідування більшості громадських місць, за винятком продуктових магазинів та аптек, буде дозволено лише для вакцинованих або тих, хто перехворів на COVID-19. З понеділка в громадських місцях стане обов'язковим носіння масок. 

Школярів відправлять на канікули на два тижні. Уряд Румунії також закликав роботодавців перевести половину своїх співробітників на віддалений режим роботи.

Стрімке погіршення ситуації з COVID-19 у Румунії

Нові обмежувальні заходи 21 жовтня анонсував президент Румунії Клаус Йоганніс. "Перебування на вулиці у нічний час буде обмежено для тих, хто не щеплений (від COVID-19. - Ред.) за винятком тих, хто може довести, що перебуває на вулиці з метою роботи", - цитує Йоганніса Romania Journal.

Читайте також: Україна серед перших у Європі за рівнем смертності з СOVID-19

Останнім часом ситуація з COVID-19 у Румунії суттєво погіршується. Зокрема, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), 22 жовтня у Румунії зафіксовано 15410 випадків інфікування коронавірусом, летальних - 357. 19 жовтня в цій країні було зареєстровано 18863 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником з початку пандемії.

В країни трохи більше третини дорослого населення повністю вакциновані. Але на тлі росту кількості заражень та смертей від COVID-19 першу дозу вакцини 22 жовтня отримали понад 86 тисяч осіб. Це рекорд для одного дня в країні, де проживають понад 20 мільйонів осіб.

Дивитись відео 06:14

Чи справді локдаун та комендантська година ефективні проти пандемії? (01.04.2021)

DW.COM

Cтатистика COVID-19 по Європі: де менше вакцинованих - там більше смертей

Смертність від COVID-19 є найвищою у країнах з низьким рівнем вакцинації, свідчить аналіз статистики по Європі. Кількість смертей подекуди у десятки разів вища там, де не хочуть робити щеплення.  

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

За останню добу від коронавірусної хвороби в Україні померли 614 осіб, зареєстровано понад 23 тисячі нових випадків інфікування. Це рекордні показники за всю епідемію, які фіксуються другий день поспіль.  

Реклама

Докладно

Палата для хворих з COVID-19 в ужгородській лікарні

COVID-19 в Україні б'є рекорди: як бути далі?

Чи стане вся країна "червоною зоною" і як цьому запобігти?  

Одеський припортовий завод (фотоілюстрація)

Дорожнеча газу і промисловість в Україні

Майже половина українських промислових підприємств планує припинити роботу.  