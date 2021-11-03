COVID-19: Нідерланди повертають маски та інші обмеження

Нідерланди відновлюють обмежувальні заходи для боротьби зі стрімким зростанням захворюваності на COVID-19. Про це увечері у вівторок, 2 листопада, повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає агенція AFP.

Уряд країни повертає вимогу носити маски у громадських місцях і дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра. Громадянам також рекомендують працювати з дому принаймні половину робочого тижня та уникати поїздок громадським транспортом у години пік. Марк Рютте пояснив повернення обмежень стрімким зростанням кількості інфікованих та госпіталізованих.

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Маски і дистанція - обов’язкові

У Нідерландах знову будуть обов'язкові маски у магазинах, перукарнях, бібліотеках, музеях, державних установах, на вокзалах та платформах.

Крім того, потрібно буде показувати документ, що підтверджує вакцинацію або перенесену хворобу, або негативний тест на коронавірус не лише в ресторанах, кіно й театрах, а й в таких місцях, як спортивні клуби та зоопарки.

Уряд країни оцінює ризик небезпеки коронавірусної інфекції на найвищому рівні. Прем'єр-міністр Нідерландів закликав населення дотримуватися правил. "Все залежить від нашої власної поведінки", - цитує Марка Рютте агенція dpa.

Сплеск захворювань на тлі високого рівня вакцинації

У Нідерландах протягом минулого тижня реєстрували щодня в середньому 7711 позитивних тестів на Covid-19, що майже на 40 відсотків більше, ніж попереднього. Загалом у цій країні з населенням в 17 мільйонів осіб зафіксовано уже 18 441 смертельний випадок. При цьому рівень вакцинації дорослого населення в країні становить 84 відсотки.

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Як повідомлялося, у вересні Нідерланди скасували обмежувальні заходи стосовно COVID-19.