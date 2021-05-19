Через нові випадки коронавірусу Ісландія повернула COVID-обмеження

Через зростання кількості випадків інфікування коронавірусом уряд Ісландії знову запровадив обмеження в країні. Починаючи з неділі, 25 липня, робота барів та нічних клубів буде обмежена - їм дозволятиметься працювати лише до опівночі. Кількість учасників масових заходів обмежується максимум 200 особами. Окрім того, знову діятимуть приписи для населення щодо необхідності носити маски у приміщеннях та дотримуватися мінімальної дистанції в один метр, повідомляє агенція dpa у суботу, 24 липня.

Близько місяця тому Ісландія скасувала усі протиепідемічні обмеження у зв'язку з відсутністю нових випадків інфікування вірусом - до цього протягом 15 місяців в країні діяли правила дотримання соціальної дистанції та носіння масок, а також інші обмеження.

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Близько 90 відсотків дорослих в країні отримали щонайменше одну дозу щеплення від коронавірусу. Протягом кількох минулих днів в країні, населення якої складає 360 тисяч осіб, було зафіксовано кілька десятків випадків інфікування. Станом на п'ятницю, 23 липня, близько тисячі людей в Ісландії перебували на карантині.