 Через нові випадки коронавірусу Ісландія повернула COVID-обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2021

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Новини

Через нові випадки коронавірусу Ісландія повернула COVID-обмеження

Через чотири тижні після скасування коронавірусних обмежень уряд Ісландії знову змушений їх повернути - в країні фіксують нові випадки інфікування.

Ісландія (на фото) знову повертається до протиепідемічних обмежень

Ісландія (на фото) знову повертається до протиепідемічних обмежень

Через зростання кількості випадків інфікування коронавірусом уряд Ісландії знову запровадив обмеження в країні. Починаючи з неділі, 25 липня, робота барів та нічних клубів буде обмежена - їм дозволятиметься працювати лише до опівночі. Кількість учасників масових заходів обмежується максимум 200 особами. Окрім того, знову діятимуть приписи для населення щодо необхідності носити маски у приміщеннях та дотримуватися мінімальної дистанції в один метр, повідомляє агенція dpa у суботу, 24 липня.

Близько місяця тому Ісландія скасувала усі протиепідемічні обмеження у зв'язку з відсутністю нових випадків інфікування вірусом - до цього протягом 15 місяців в країні діяли правила дотримання соціальної дистанції та носіння масок, а також інші обмеження.

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Близько 90 відсотків дорослих в країні отримали щонайменше одну дозу щеплення від коронавірусу. Протягом кількох минулих днів в країні, населення якої складає 360 тисяч осіб, було зафіксовано кілька десятків випадків інфікування. Станом на п'ятницю, 23 липня, близько тисячі людей в Ісландії перебували на карантині.

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