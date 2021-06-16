 Ісландія скасувала всі COVID-обмеження, Нідерланди - майже всі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2021

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Новини

Ісландія скасувала всі COVID-обмеження, Нідерланди - майже всі

В Ісландії понад тиждень немає нових випадків захворювання на COVID-19. Острівна країна скасувала всі обмеження, запроваджені через пандемію.

В Ісландії немає нових випадків COVID-19, фото з архіву

В Ісландії немає нових випадків COVID-19, фото з архіву

Ісландія скасувала всі обмеження, які були запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомила міністерка охорони здоров'я Свандіс Сваварсдоттір у п'ятницю, 25 червня. Починаючи з 26 червня, мешканці острова більше не повинні носити маски й дотримуватися дистанції. Ці та інші правила були чинні понад 15 місяців.

В Ісландії вже понад тиждень не фіксувалося жодного випадку захворювання на COVID-19, передає інформагенція dpa. Майже 90 відсотків населення віком від 16 років отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. В Ісландії мешкають 360 тисяч людей.

Нідерланди відкрили бари і дискотеки

Нідерланди теж повертаються до нормального життя. Від 26 червня там скасували майже всі COVID-обмеження. Однак люди повинні й надалі дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Там, де це неможливо - наприклад, у нічних клубах, - відвідувачі зобов'язані показати на вході негативний результат тесту на коронавірус або сертифікат про вакцинацію.

Уряд скасував обмеження роботи для нічних клубів, ресторанів, музеїв та театрів. У країні знову можна проводити масові заходи, у тому числі з тисячами відвідувачів за умови, що гості матимуть негативні тести на коронавірус або сертифікати про вакцинацію.

Обов'язок носити маски в Нідерландах чинний у громадському транспорті, в аеропортах і центрах вакцинації. У цій країні зафіксували 29 випадків захворювання COVID-19 на 100 тисяч населення протягом тижня. Понад 50 відсотків мешканців Нідерландів отримали щонайменше одне щеплення від "ковіду". Майже 30 відсотків повністю вакциновані.

Іспанія: на вулицю можна без маски

В Іспанії з 26 червня послабили правила щодо обов'язкового носіння масок на вулицях. Однак люди й надалі повинні носити маски у громадському транспорті й закритих приміщеннях, а також тоді, коли неможливо дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

За останній тиждень в Іспанії зафіксували 46 нових випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення. Близько 50 відсотків населення отримали щонайменше одну дозу щеплення від коронавірусу. В Іспанії мешкають 47 мільйонів людей.

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