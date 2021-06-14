Меркель застерегла щодо четвертої хвилі пандемії через дельта-варіант

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) застерігає від четвертої хвилі пандемії коронавірусу з огляду на поширення у світі дельта-варіанту вірусу. "У зв'язку з дельта-варіантом ми, на жаль, не можемо сказати, що наближаємося до кінця пандемії", - заявила Меркель у п'ятницю, 25 червня, на пресконференції у Брюсселі.

Питання не в тому, чи пошириться дельта-варіант всередині ЄС, а в тому, як швидко він це зробить, передає слова Меркель інформагенція dpа. Слід зробити все, аби запобігти четвертій хвилі пандемії, констатувала глава німецького уряду.

Меркель нагадала про економічні наслідки пандемії. Носіння масок, дотримання дистанції та регулярне тестування - маленькі обмеження в порівнянні з тим, "що сталося б, якби ситуація вийшла з-під контролю і ми знову були змушені б удаватися до жорсткіших заходів", - пояснила канцлерка.

Меркель закликала країни-члени ЄС узгодити правила в'їзду для подорожніх, які прибувають із країн, де поширюються небезпечні мутації коронавірусу. Німеччина визнала 14 держав світу такими, де поширені небезпечні варіанти вірусу, і запровадила обмеження в'їзду. Однак усередині ЄС обмеження відрізняються. Приміром, Греція впускає без обмежень туристів із Великобританії, в якій швидко поширюється дельта-варіант вірусу. Натомість у Німеччині такі туристи мусять відбути двотижневий карантин, пише AFP.

Читайте також: Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на окремій пресконференції у Брюсселі заявила: "Ми повинні вакцинувати, вакцинувати, вакцинувати. Це - найкраща стратегія, яку ми маємо проти цих варіантів (вірусу - Ред.)".

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), 58 відсотків дорослих мешканців країн ЄС отримали щонайменше одну дозу щеплення від коронавірусу ,а 35 відсотків отримали повну дозу вакцини.

До кінця серпня на дельта-варіант коронавірусу припадатиме 90 відсотків всіх нових заражень COVID-19 у ЄС, прогнозують у ECDC.