Хакери ускладнили запровадження "коронавірусних паспортів" у Нідерландах

Запровадження так званих "коронавірусних паспортів" у Нідерландах загальмувало внаслідок хакерської атаки. Через протиправні дії хакерів увечері суботу, 25 вересня, виникали труднощі та затримки з тим, щоб завантажити необхідний QR-код як підтвердження щеплення, одужання чи негативного тесту на коронавірус, повідомляє міністерство охорони здоров'я Нідерландів. Хакерську атаку вдалося відбити, йдеться в повідомленні МОЗ країни.

Запровадження "коронавірусних паспортів"

З 25 вересня у Нідерландах кожна особа, старша 13 років, повинна пред'являти так званий "коронавірусний паспорт" під час відвідин ресторанів, культурних чи спортивних заходів.

Також у країні скасували обов'язок дотримуватися 1,5-метрової дистанції, що діяв близько 18 місяців. "Таким чином, ми робимо чіткий крок у напрямку суспільства без обмежувальних коронавірусних заходів", - заявив уряд у Гаазі, цитує інформагенція dpa.

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Обмеження кількості відвідувачів у пивницях, на стадіонах, у магазинах і театрах також більше не буде, за умови пред'явлення "коронавірусного паспорта". Для тих, хто не вакцинований, є можливість безоплатно зробити тест на коронавірус. При цьому багато власників закладів уже заявили, що не контролюватимуть дотримання вимог щодо наявності доказів того, чи вакцинований відвідувач або чи він одужав, чи має з собою негативний тест. Місцева влада також заявила, що поки не каратиме за порушення цих правил.

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Обов'язок носити маску в автобусах та поїздах, однак, поки залишається в силі. Так само дискотеки та нічні клуби можуть працювати лише до 12 години ночі.

Запровадження таких довідок у Нідерландах вітали не всі - країною прокотилася низка демонстрацій проти "COVID-паспортів". Близько третини населення країни, згідно з опитуванням, вважає, що уряд занадто обмежує цим свободи громадян. Натомість інша третина підтримує заходи уряду в цьому питанні.

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Нині у Нідерландах вакциновані від коронавірусу близько 82 відсотків дорослого населення.