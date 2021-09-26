Хакери ускладнили запровадження "коронавірусних паспортів" у Нідерландах
Унаслідок протиправних дій хакерів у Нідерландах зафіксовані перебої з завантаженням QR-коду для підтвердження щеплення. Кібернапад вдалося відбити, кажуть чиновники.
Запровадження так званих "коронавірусних паспортів" у Нідерландах загальмувало внаслідок хакерської атаки. Через протиправні дії хакерів увечері суботу, 25 вересня, виникали труднощі та затримки з тим, щоб завантажити необхідний QR-код як підтвердження щеплення, одужання чи негативного тесту на коронавірус, повідомляє міністерство охорони здоров'я Нідерландів. Хакерську атаку вдалося відбити, йдеться в повідомленні МОЗ країни.
Запровадження "коронавірусних паспортів"
З 25 вересня у Нідерландах кожна особа, старша 13 років, повинна пред'являти так званий "коронавірусний паспорт" під час відвідин ресторанів, культурних чи спортивних заходів.
Також у країні скасували обов'язок дотримуватися 1,5-метрової дистанції, що діяв близько 18 місяців. "Таким чином, ми робимо чіткий крок у напрямку суспільства без обмежувальних коронавірусних заходів", - заявив уряд у Гаазі, цитує інформагенція dpa.
Обмеження кількості відвідувачів у пивницях, на стадіонах, у магазинах і театрах також більше не буде, за умови пред'явлення "коронавірусного паспорта". Для тих, хто не вакцинований, є можливість безоплатно зробити тест на коронавірус. При цьому багато власників закладів уже заявили, що не контролюватимуть дотримання вимог щодо наявності доказів того, чи вакцинований відвідувач або чи він одужав, чи має з собою негативний тест. Місцева влада також заявила, що поки не каратиме за порушення цих правил.
Обов'язок носити маску в автобусах та поїздах, однак, поки залишається в силі. Так само дискотеки та нічні клуби можуть працювати лише до 12 години ночі.
Запровадження таких довідок у Нідерландах вітали не всі - країною прокотилася низка демонстрацій проти "COVID-паспортів". Близько третини населення країни, згідно з опитуванням, вважає, що уряд занадто обмежує цим свободи громадян. Натомість інша третина підтримує заходи уряду в цьому питанні.
Нині у Нідерландах вакциновані від коронавірусу близько 82 відсотків дорослого населення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Нідерланди: сертифікат вакцинації й негативний тест замість соціальної дистанції
Дотримання соціальної дистанції вже не є обов'язковим у Нідерландах. 14 вересня влада країни оголосила скасування COVID-обмежень. Натомість потрібно мати сертифікат вакцинації або негативний результат тесту на коронавірус для входу в бари, ресторани та на фестивалі. Для тих, хто відмовляється від вакцинації, тести на коронавірус поки залишаться безплатними.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Дедалі більше країн повертаються до нормального життя
Нідерланди - не єдина країна, що відмовилася від обмежень через COVID-19. Зі зростанням кількості вакцинованих по всій Європі покращуються показники рівня заражень, тож деякі країни повертають свої суспільства до чогось на кшталт колишнього повсякдення.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Данії COVID-19 більше не є "соціально критичним"
Завдяки високому рівню вакцинації, Данія стала однією з перших країн ЄС, що повернулася до суспільного життя без обмежень через COVID-19. З 10 вересня данці можуть відвідувати такі заклади як нічні клуби, навіть не пред'являючи доказів вакцинації. Данський уряд оголосив, що більше не вважає COVID-19 "соціально критичним" захворюванням. Понад 80 відсотків дорослих та підлітків двічі вакциновано.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Швеція послабить і без того необтяжливі обмеження
Швеція й раніше не вдавалася до суворих обмежень під час пандемії, а тепер влада країни вирішила скасувати всі наявні обмеження вже за кілька тижнів. Майже 70 відсотків шведів у віці 16 років і старше вакциновано. В країні фіксують відносно низький рівень смертності попри зростання числа випадків зараження, насамперед через швидке поширення заразнішого дельта-варіанту коронавірусу.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Німеччина: "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID"
Попри показник у близько 62 відсотки повністю вакцинованого населення Німеччина відстає від деяких своїх європейських сусідів. Тому уряд розпочав "Загальнодержавний тиждень вакцинації від COVID". У громадських місцях створюються мобільні центри вакцинації, щоб полегшити громадянам доступ до вакцини.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
У Франції масові протести проти вакцинації
Борючись з небажанням населення вакцинуватися, з початку серпня влада Франції зобов'язала пред'являти сертифікат вакцинації для входу в різноманітні громадські місця та заклади. Відтоді в країні не вщухають акції протестів, під час яких на вулиці міст виходять тисячі громадян. Деякі профспілки й громадські організації підтримали протести, висловивши стурбованість через порушення особистих свобод.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Австрія посилює обмеження через COVID
У відповідь на зростання числа інфекцій і госпіталізацій Австрія посилює послаблені раніше COVID-обмеження. Згідно з нововведеннями, тести на антиген матимуть чинність тільки протягом 24 годин на всій території Австрії. Також відновили деякі обмеження на поїздки, особливо для мандрівників, котрі повертаються зі США.
Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну
Болгарія повернулася до локдауну через COVID
У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі.