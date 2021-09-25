У Нідерландах затримали українців, які перевозили нелегалів яхтою

Нідерландська поліція та митні слідчі затримали біля берегів Північного моря вітрильну яхту з 11-ма мігрантами з Албанії на борту. Обох капітанів судна - українців - затримала прикордонна поліція за підозрою у контрабанді людей, повідомляє у суботу, 25 вересня, агенція dpa.

Затримане біля міста Оуддорпа, що в нідерландській провінції Зеландія, судно прямувало до Великобританії. "Останнім часом було зупинено кілька вітрильних суден контрабандистів людьми біля берегів Нідерландів", - заявив речник поліції інформагенції ANP.

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За словами правоохоронців, Великобританія практично завжди є країною, куди прямують мігранти. Зокрема, затримані цього разу нідерландськими правоохоронцями мігранти спершу намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити їх вітрильними яхтами, повідомляє поліція.

Як відомо, з часу початку кризи біженців в ЄС у 2015 році українським чоловікам, які шукали роботу, пропонували працювати на яхтах, зокрема, у Середземному морі і перевозити туристів з Туреччини. Під час прибуття до портівІталії чи Греції з'ясовувалося, що на борту яхт, на яких працюють українські моряки, перебували нелегальні мігранти. Через це в ув'язненні в Італіх та Греції перебувають кілька сотень українців. В Греції строк засудження за контрабанду людей сягає часом до 25 років.