В Італії в ув'язненні перебувають понад 150 українських моряків

Станом на початок березня 2020 року в пенітенціарних центрах півдня Італії як засуджені або затримані перебувають 158 громадян України. З них - 131 особа засуджена і відбуває покарання, а 27 утримаються під вартою, повідомили у вівторок, 10 березня, у департаменті консульської служби міністерства закордонних справ України на запит DW.

Згідно з повідомленням, у 2015-2018 роках на півдні Італії було заарештовано 161 громадянина України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. У 2019 році там затримали 32 українців, а 18 між тим звільнили. Від початку 2020 року в Італії затримали одного українського моряка.

Тенденцію до зменшення затриманих в Італії протягом минулого року в департаменті консульської служби МЗС України пояснюють "ефективністю інформаційної складової протидії, роботі МЗС та правоохоронних органів України, неурядових організацій". В МЗС зазначили, що існує потреба у продовженні здійснення попереджувальних заходів, зокрема через ЗМІ та громадські організації. В зовнішньополітичному відомстві запевнили, що питання захисту прав українських моряків, затриманих та засуджених за перевезення нелегальних мігрантів, перебуває на особливому та постійному контролі МЗС України.

Українські моряки у Греції

Між тим у Греції, за даними МЗС, тільки протягом 2019 року затримали 36 українських моряків, а у 2020-му - двох. При цьому минулого року там засудили за нелегальне перевезення мігрантів 29 українських моряків, а у 2020 році - дев'ятьох. За законодавством Греції за контрабанду людей передбачається до 25 років позбавлення волі.

В українському МЗС повідомили, що переданий грецькій стороні у вересні 2018 року проєкт угоди про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками поки що опрацьовується в Греції. Якщо угода буде підписана, звільнені достроково з грецького ув'язнення українці зможуть відбувати наглядові процедури, повернувшись до України. У Греції від початку 2017 року були звільнені 74 громадянина України, які відбували там покарання.

Як відомо, з часу початку кризи біженців в ЄС у 2015 році українським чоловікам, які шукали роботу, пропонували працювати на яхтах у Середземному морі, зокрема займатись перевезенням туристів з Туреччини. Під час прибуття до портів Італії чи Греції з'ясовувалося, що на борту яхт, на яких працюють українські моряки, перебували нелегальні мігранти.