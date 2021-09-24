 Суд у Нідерландах дозволив зробити COVID-щеплення 12-річному хлопчику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у Нідерландах дозволив зробити COVID-щеплення 12-річному хлопчику

Суд у Нідерландах надав 12-річному хлопцю дозвіл на щеплення від коронавірусу попри заперечення з боку його батька. Дитина хотіла вакцинуватися заради відвідин бабусі, що помирає.

У Нідерландах робити щеплення від коронавірусу дітям можна за згоди обох батьків

У Нідерландах робити щеплення від коронавірусу дітям можна за згоди обох батьків

Попри відсутність дозволу з боку батька суд у Нідерландах дозволив 12-річному хлопцю з міста Гронінген зробити щеплення від коронавірусу. Про це у п'ятницю, 23 вересня, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Зазначається, що хлопець мотивував необхідність вакцинуватися від COVID-19 своїм бажанням відвідувати бабусю, що помирає. Він повідомив суду, що таким чином зменшить шанс передати їй інфекцію. Згідно з матеріалами суду, які цитує AFP, бабуся хлопця була хворою на рак легенів, що вже дав метастази, і "перебувала на фінальних стадіях свого життя".

Читайте також: Вакцинація від коронавірусу для дітей - як із цим у Німеччині

Вакцинація дітей у Нідерландах

Щеплення від коронавірусу у країні дозволено й для дітей віком від 12 до 17 років. Але отримати його можна лише за обопільної згоди обох батьків дитини. У випадку 12-річного хлопця, ім'я якого не розкривається, його батьки були розлучені, але мати не заперечувала проти вакцинації.

Своєю чергою батько хлопця, згідно з матеріалами суду, скептично ставиться до вакцинації та тестування на коронавірус і не дозволяв сину робити щеплення. Зазначається, що батько наполягав, що вакцини "досі перебувають на стадії тестування" і що існує "великий ризик для репродуктивних органів у довгостроковій перспективі".

Суддя зважив на інтерес дитини

"Хлопець хотів вакцинуватися, бо не бажав бути інфікованим та хотів зменшити шанс інфікувати інших", - зазначається у матеріалах суду. Згідно з ними, хлопцю було "важко говорити зі своїм батьком і він відчував, що його прохання не були почуті".

Суддя Барт Тромп районного суду Гронінгена заявив, що не вбачає наукових підтверджень занепокоєнню батька, і дозволив щепити хлопця "найближчим часом", оскільки інтерес останнього у цій справі, на його думку, є більш важливим за будь-яку можливу апеляцію з боку юристів батька. Рішення було ухвалено ще у вівторок, 21 вересня, однак його оприлюднили лише через два дні.

Законодавство Нідерландів дозволяє суддям ухвалювати рішення, керуючись інтересами дитини, в разі, якщо батьки не можуть погодитися між собою щодо спірних питань.

Дивитись відео 06:20

Вакцинація від COVID-19: на черзі - діти? (30.06.2021)

Реклама

Докладно

Symbolbild Wahlurne Bundestagswahl

Вибори до Бундестагу: найважливіші питання й відповіді

Вибори до Бундестагу 26 вересня тримають у напрузі не тільки ФРН. DW пропонує огляд найважливішого про це голосування.  

Moderne Berufe, die wir der Digitalisierung verdanken

Касові апарати для ФОПів з 2022 року: бути чи не бути?

Верховна Рада залишила в силі обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів з 1 січня 2022 року.  