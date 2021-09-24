Суд у Нідерландах дозволив зробити COVID-щеплення 12-річному хлопчику

Попри відсутність дозволу з боку батька суд у Нідерландах дозволив 12-річному хлопцю з міста Гронінген зробити щеплення від коронавірусу. Про це у п'ятницю, 23 вересня, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Зазначається, що хлопець мотивував необхідність вакцинуватися від COVID-19 своїм бажанням відвідувати бабусю, що помирає. Він повідомив суду, що таким чином зменшить шанс передати їй інфекцію. Згідно з матеріалами суду, які цитує AFP, бабуся хлопця була хворою на рак легенів, що вже дав метастази, і "перебувала на фінальних стадіях свого життя".

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Вакцинація дітей у Нідерландах

Щеплення від коронавірусу у країні дозволено й для дітей віком від 12 до 17 років. Але отримати його можна лише за обопільної згоди обох батьків дитини. У випадку 12-річного хлопця, ім'я якого не розкривається, його батьки були розлучені, але мати не заперечувала проти вакцинації.

Своєю чергою батько хлопця, згідно з матеріалами суду, скептично ставиться до вакцинації та тестування на коронавірус і не дозволяв сину робити щеплення. Зазначається, що батько наполягав, що вакцини "досі перебувають на стадії тестування" і що існує "великий ризик для репродуктивних органів у довгостроковій перспективі".

Суддя зважив на інтерес дитини

"Хлопець хотів вакцинуватися, бо не бажав бути інфікованим та хотів зменшити шанс інфікувати інших", - зазначається у матеріалах суду. Згідно з ними, хлопцю було "важко говорити зі своїм батьком і він відчував, що його прохання не були почуті".

Суддя Барт Тромп районного суду Гронінгена заявив, що не вбачає наукових підтверджень занепокоєнню батька, і дозволив щепити хлопця "найближчим часом", оскільки інтерес останнього у цій справі, на його думку, є більш важливим за будь-яку можливу апеляцію з боку юристів батька. Рішення було ухвалено ще у вівторок, 21 вересня, однак його оприлюднили лише через два дні.

Законодавство Нідерландів дозволяє суддям ухвалювати рішення, керуючись інтересами дитини, в разі, якщо батьки не можуть погодитися між собою щодо спірних питань.