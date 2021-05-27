Регулятор ЄС схвалив вакцину BioNTech/Pfizer для щеплення підлітків

Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва компаній BioNTech/Pfizer для імунізації підлітків віком від 12 до 15 років. Відповідне рішення розташований в Амстердамі європейський регулятор ухвалив у п'ятницю, 28 травня.

Як заявив директор ЄАЛЗ з питань стратегії вакцинації Марко Каваллері, наявні дані "вказують на те, що застосування (вакцини. - Ред.) у дітей безпечне", цитує інформагенція dpa.

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Раніше застосування цієї вакцини дозволили для осіб віком від 16 років.

Відповідний дозвіл на застосування вакцини для щеплення підлітків від 12 років має ще надати Європейська Комісія (ЄК).

Нагадаємо, напередодні у Німеччині ухвалили рішення розпочати щеплення дітей віком від 12 років з 7 червня у разі допуску вакцини BioNTech/Pfizer.

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Кількома тижнями раніше проведення щеплень препаратом BioNTech/Pfizer серед підлітків від 12 років дозволили регулятивні органи Канади та США.