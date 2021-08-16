 COVID-19: у Німеччині рекомендували вакцинувати підлітків від 12 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2021

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COVID-19: у Німеччині рекомендували вакцинувати підлітків від 12 років

Переваги вакцинації підлітків від коронавірусу переважають над можливими ризиками, впевнені німецькі експерти. Глава МОЗ Німеччини назвав це рішення "хорошою новиною".

Вакцинація 13-річної дівчинки від коронавірусу (символічне фото)

Постійний комітет з вакцинації (STIKO) в Німеччині рекомендує робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років. Як заявили у STIKO в понеділок, 16 серпня, експерти переглянули свою попередню оцінку.

Згідно із заявою STIKO, коригування зробили в результаті обробки додаткової інформації щодо можливих побічних ефектів, зокрема, під час масштабної програми вакцинації підлітків у США, де, за даними комітету, вже вакциновано майже десять мільйонів молодих людей. Так, вивчалася інформація про випадки запалення міокарда, які є дуже рідкісним побічним ефектом вакцинації, особливо у підлітків чоловічої статі. Отримані дані показали, що за умови надання відповідної медичної допомоги вони протікають легко.

Крім того, математичне моделювання показало, що, з огляду на дельта-варіант вірусу, який зараз домінує в Німеччині, існує "значно вищий ризик" захворювання в разі можливої ​​четвертої хвилі інфекції восени, вказує STIKO. Під час "ретельної оцінки" експерти виявили, що переваги вакцинації переважають над можливими ризиками, заявили в комітеті.

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Глава МОЗ Німеччини вітає рішення Stiko

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) назвав заяву STIKO "хорошою новиною". "Батьки молодих людей отримали чітку рекомендацію ухвалити рішення на користь вакцинації", - заявив урядовець.

За словами міністра, у Німеччині вакцини від коронавірусу доступні в достатній кількості для всіх вікових груп. За бажання вакцинація може "відбутися вже цього тижня", додав він.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 15 серпня в Німеччині повністю вакцинованими були понад 47 мільйонів ​​осіб (57,2 відсотка населення). 63,2 відсотка жителів країни отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.

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  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

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  • Штаб-квартира компанії Moderna

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    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

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  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

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  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

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    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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У Баварії почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу планують здійснювати по всій Німеччині з вересня. Поки що освіжити щеплення пропонують особам із груп ризику, після другого щеплення яких минуло шість місяців.  

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У Баварії почали робити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19 16.08.2021

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу планують здійснювати по всій Німеччині з вересня. Поки що освіжити щеплення пропонують особам із груп ризику, після другого щеплення яких минуло шість місяців.

Ein Mann erhält seine dritte Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Der israelische Premierminister kündigte an, dass Israel eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus für bereits geimpfte Personen über 60 Jahre anbieten wird. +++ dpa-Bildfunk +++

COVID-19: Німеччина віднесла Ізраїль до зони підвищеного ризику 14.08.2021

Через поширення коронавірусу в Ізраїлі Німеччина внесла його до переліку країн підвищеного ризику. Добовий приріст інфікованих становив в Ізраїлі 6102 випадки, 453 пацієнти перебувають у лікарнях в критичному стані.

June 29, 2021: Houston, Texas USA: Healthcare works prepare the vaccinations for the COVID-19 vaccination event hosted by the Houston Astros in partnership with Houston Houston Methodist at Minute Maid Park. (Credit Image: Â© Maria Lysaker/ZUMA Wire

У США рекомендували вакцинацію від коронавірусу для вагітних 12.08.2021

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