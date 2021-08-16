COVID-19: у Німеччині рекомендували вакцинувати підлітків від 12 років

Постійний комітет з вакцинації (STIKO) в Німеччині рекомендує робити щеплення від коронавірусу підліткам віком від 12 років. Як заявили у STIKO в понеділок, 16 серпня, експерти переглянули свою попередню оцінку.

Згідно із заявою STIKO, коригування зробили в результаті обробки додаткової інформації щодо можливих побічних ефектів, зокрема, під час масштабної програми вакцинації підлітків у США, де, за даними комітету, вже вакциновано майже десять мільйонів молодих людей. Так, вивчалася інформація про випадки запалення міокарда, які є дуже рідкісним побічним ефектом вакцинації, особливо у підлітків чоловічої статі. Отримані дані показали, що за умови надання відповідної медичної допомоги вони протікають легко.

Крім того, математичне моделювання показало, що, з огляду на дельта-варіант вірусу, який зараз домінує в Німеччині, існує "значно вищий ризик" захворювання в разі можливої ​​четвертої хвилі інфекції восени, вказує STIKO. Під час "ретельної оцінки" експерти виявили, що переваги вакцинації переважають над можливими ризиками, заявили в комітеті.

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Глава МОЗ Німеччини вітає рішення Stiko

Федеральний міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) назвав заяву STIKO "хорошою новиною". "Батьки молодих людей отримали чітку рекомендацію ухвалити рішення на користь вакцинації", - заявив урядовець.

За словами міністра, у Німеччині вакцини від коронавірусу доступні в достатній кількості для всіх вікових груп. За бажання вакцинація може "відбутися вже цього тижня", додав він.

За даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 15 серпня в Німеччині повністю вакцинованими були понад 47 мільйонів ​​осіб (57,2 відсотка населення). 63,2 відсотка жителів країни отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу.

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