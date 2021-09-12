В Нідерландах на акцію проти заборони фестивалів в пандемію вийшли десятки тисяч

У Нідерландах в суботу, 11 вересня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою скасувати карантинні обмеження для бізнесу в сфері розваг. Організатори акції, що пройшла під гаслом Unmute us ("Увімкніть нам звук"), раніше закликали до протестів в десяти містах країни, серед яких Амстердам, Гаага, Гронінген і Маастрихт. Під час акцій в цих містах лунала танцювальна музика та виступали діджеї.

За словами організаторів акції Unmute us, за допомогою демонстрацій вони хочуть привернути увагу до проблем бізнесу в сфері розваг, який ось уже більше року не може повноцінно працювати в Нідерландах. "Ми виступаємо за 101 тисячу людей, що працюють в цій сфері, і багатьох гостей", - йдеться на сайті акції.

Учасники протестів

"Ми повинні боротися за всіх молодих людей, які відчувають зараз психічні проблеми", - пояснюють організатори. "Ми хочемо знову зустрічатися, сміятися і танцювати. Однак, перш за все, ми хочемо знову дивитися вперед. Тому що у нас досі немає ніякої перспективи", - йдеться в заяві.

Перші протести під гаслом Unmute us пройшли в Нідерландах в кінці серпня. За даними організаторів, тоді в них взяли участь близько 70 тисяч осіб, проте уряд не відреагував на їхні вимоги.

На протести в Нідерландах вийшли десятки тисяч людей

Карантин у сфері розваг в Нідерландах

В кінці червня клубам і дискотекам в Нідерландах було дозволено відновити роботу, в країні пройшло кілька фестивалів. Однак незабаром число заражень коронавірусом почало зростати і уряд вирішив повернутися до карантинних обмежень. Зараз експерти перевіряють можливість дозволити кафе і ресторанам відновити роботу в нічний час вже з кінця вересня. Відповідна заборона в сфері гастрономії була запроваджена в Нідерландах в середині серпня терміном до 1 листопада.