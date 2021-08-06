В Амстердамі десятки тисяч протестували проти карантинних заходів

В Амстердамі у неділю, 5 вересня, на вулиці вийшли десятки тисяч людей із протестом проти політики уряду щодо боротьби з пандемією COVID-19. Мітинг відбувся мирно, протестувальники танцювали та били в барабани, а також тримали в руках повітряні кульки. На деяких плакатах були заклики проти уряду, на інших - проти карантинних заходів.

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За словами організаторів, в демонстрації під назвою "Разом для Нідерландів" очікувалась участь 50 тисяч людей. Таким чином це мав стати найбільший мітинг з початку пандемії. Вдень місцева влада закликала людей не приєднуватися до демонстрації, оскільки в ній беруть участь занадто багато людей.

Окрім боротьби з пандемією, деякі протестувальники також критикували уряд через нестачу житла та інші проблеми.

Протести проти політики уряду, спрямованої на боротьбу з коронавірусом, не завжди проходять мирно в Нідерландах. В січні після введення комендантської години в кількох містах сталися серйозні заворушення, що спричинило мільйонні збитки.