 Коронавірус: у Нідерландах знову посилили протиепідемічні обмеження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2021

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Новини

Коронавірус: у Нідерландах знову посилили протиепідемічні обмеження

Через стрімке зростання кількості заражень коронавірусом в Нідерландах закрили дискотеки й нічні клуби, а ресторанам дозволили працювати тільки до півночі. Обмеження триватимуть щонайпізніше до 13 серпня.

В Нідерландах знову посилили протиепідемічні заходи

Ще нещодавно в Нідерландах скасували майже всі COVID-обмеження, а тепер влада знову змушена посилювати протиепідемічні заходи

У зв'язку зі стрімким зростанням випадків захворювання коронавірусом у Нідерландах знову посилено протиепідемічні обмеження. Починаючи з суботи, 10 липня, в країні закриваються дискотеки та нічні клуби, а ресторани працюватимуть тільки до півночі. Нові правила діятимуть як мінімум до 13 серпня, пояснили в уряді Нідерландів.

Як запевнив напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, нинішнє стрімке зростання числа нових випадків заражень спричиняє насамперед висококонтагіозний дельта-варіант коронавірусу.

9 липня влада Нідерландів повідомила про сім тисяч випадків заражень коронавірусом протягом доби. Загалом з початку пандемії в Нідерландах коронавірусом заразилися понад 1,7 мільйона осіб, більше 17,7 тисячі хворих померли. За словами міністра охорони здоров'я, близько 80 відсотків населення отримали щонайменше одне щеплення, а близько 50 відсотків - повну вакцинацію.

Нагадаємо, ще 26 червня в Нідерландах скасували майже всі COVID-обмеження. Залишалася лише вимога дотримуватися дистанції в 1,5 метра. Там, де це неможливо - наприклад, у нічних клубах, - відвідувачі зобов'язані були показати на вході негативний результат тесту на коронавірус або сертифікат про вакцинацію.

Тоді ж уряд Нідерландів скасував обмеження роботи для нічних клубів, ресторанів, музеїв та театрів. У країні знову можна було проводити масові заходи, у тому числі з тисячами відвідувачів за умови, що гості матимуть негативні тести на коронавірус або сертифікати про вакцинацію.

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Понад половина нових випадків заражень коронавірусом у США припадає на дельта-варіант. У Нідерландах стрімке зростання числа заражень так само пов'язують з дельта-варіантом.  

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