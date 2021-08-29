70 відсотків дорослих у ЄС вакциновано від коронавірусу - Єврокомісія

Нині в ЄС спостерігається значна диспропорція між окремими країнами щодо темпів вакцинації: в той час я одні країни вже значно перевищили показник у 70 відсотків вакцинованих, інші відстають.
Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що станом на вівторок, 31 серпня, 70 відсотків дорослого населення Євросоюзу повністю вакциновано проти COVID-19. Свою заяву фон дер Ляєн поширила у соцмережі Twitter.
"Це понад 250 мільйонів осіб, які пройшли імунізацію", - заявила очільниця ЄК. Вона назвала це "великим досягненням" і "важливою віхою". Водночас фон дер Ляєн закликала тих європейців, котрі ще не імунізувалися, якомога швидше зробити щеплення.
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Вона також наголосила на важливості для ЄС допомагати іншим країнам-парнетрам, котрі не входять до блоку, пришвидшити процес вакцинації.
Показник у 70 відсотків відповідає поставленій на початку року меті щодо темпів вакцинації. Утім, натепер у ЄС спостерігаються значні відмінності між країнами ЄС - у той час, як деякі країни значно перевищили позначку в 70 відсотків вакцинованого дорослого населення, інші істотно відстають від цього показника. Особливо це стосується бідніших східноєвропейських країн.
Єврокомісія майже вдвічі збільшила обсяг допомоги для прискорення вакцинації від коронавірусу в країнах "Східного партнерства", у тому числі й в Україні.
Президентка Єврокомісії також закликала країни, в яких виробляють вакцини від коронавірусу, дозволити експорт цих препаратів.