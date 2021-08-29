70 відсотків дорослих у ЄС вакциновано від коронавірусу - Єврокомісія

Голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що станом на вівторок, 31 серпня, 70 відсотків дорослого населення Євросоюзу повністю вакциновано проти COVID-19. Свою заяву фон дер Ляєн поширила у соцмережі Twitter.

"Це понад 250 мільйонів осіб, які пройшли імунізацію", - заявила очільниця ЄК. Вона назвала це "великим досягненням" і "важливою віхою". Водночас фон дер Ляєн закликала тих європейців, котрі ще не імунізувалися, якомога швидше зробити щеплення.

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Вона також наголосила на важливості для ЄС допомагати іншим країнам-парнетрам, котрі не входять до блоку, пришвидшити процес вакцинації.

Показник у 70 відсотків відповідає поставленій на початку року меті щодо темпів вакцинації. Утім, натепер у ЄС спостерігаються значні відмінності між країнами ЄС - у той час, як деякі країни значно перевищили позначку в 70 відсотків вакцинованого дорослого населення, інші істотно відстають від цього показника. Особливо це стосується бідніших східноєвропейських країн.