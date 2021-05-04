ЄС готовий обговорювати призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19
Президентка Єврокомісії також закликала країни, в яких виробляють вакцини від коронавірусу, дозволити експорт цих препаратів.
Урсула фон дер Ляєн закликала країни світу не обмежувати експорт вакцин від коронавірусу
Після оголошення адміністрації США щодо готовності до призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19 про аналогічний крок заявила і Єврокомісія. "Європейський Союз готовий обговорювати кожну пропозицію, яка дієво та прагматично допоможе боротися з цією кризою", - заявила у четвер, 6 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).
Водночас вона закликала усі країни, в яких виробляють вакцину від коронавірусу, дозволити експорт препаратів та уникати порушення ланцюгів постачання. За словами фон дер Ляєн, "Європа є єдиним демократичним регіоном світу, який дозволяє експорт (вакцини від COVID-19. - Ред.) у великих масштабах", цитує інформагенція dpa. З Європи у решту світу експортували понад 200 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, що майже стільки ж, скільки було використано на континенті, додала президентка Єврокомісії.
США підтримали ініціативу
Нагадаємо, напередодні торговельна представниця США Кетрін Тай заявила про підтримку адміністрацією Джо Байдена ініціативи про тимчасове призупинення патентного захисту вакцин від COVID-19. За її словами, адміністрація США "твердо вірить в необхідність захисту інтелектуальної власності", але виступає за встановлення особливих правил щодо вакцин від коронавірусу, щоб "покласти край цій пандемії".
Тай запевнила, що США братимуть активну участь у переговорах з цього питання на рівні Світової організації торгівлі (СОТ). За її словами, переговори потребуватимуть часу з огляду на складність питання та необхідність пошуку консенсусу.
Раніше США блокували відповідну ініціативу Південної Африки та Індії. За призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу задля швидкого збільшення їхнього глобального виробництва виступають понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі, а також неурядові організації.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.