ЄС готовий обговорювати призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19

Після оголошення адміністрації США щодо готовності до призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19 про аналогічний крок заявила і Єврокомісія. "Європейський Союз готовий обговорювати кожну пропозицію, яка дієво та прагматично допоможе боротися з цією кризою", - заявила у четвер, 6 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Водночас вона закликала усі країни, в яких виробляють вакцину від коронавірусу, дозволити експорт препаратів та уникати порушення ланцюгів постачання. За словами фон дер Ляєн, "Європа є єдиним демократичним регіоном світу, який дозволяє експорт (вакцини від COVID-19. - Ред.) у великих масштабах", цитує інформагенція dpa. З Європи у решту світу експортували понад 200 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, що майже стільки ж, скільки було використано на континенті, додала президентка Єврокомісії.

США підтримали ініціативу

Нагадаємо, напередодні торговельна представниця США Кетрін Тай заявила про підтримку адміністрацією Джо Байдена ініціативи про тимчасове призупинення патентного захисту вакцин від COVID-19. За її словами, адміністрація США "твердо вірить в необхідність захисту інтелектуальної власності", але виступає за встановлення особливих правил щодо вакцин від коронавірусу, щоб "покласти край цій пандемії".

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Тай запевнила, що США братимуть активну участь у переговорах з цього питання на рівні Світової організації торгівлі (СОТ). За її словами, переговори потребуватимуть часу з огляду на складність питання та необхідність пошуку консенсусу.

Раніше США блокували відповідну ініціативу Південної Африки та Індії. За призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу задля швидкого збільшення їхнього глобального виробництва виступають понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі, а також неурядові організації.