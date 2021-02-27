США виступають за призупинення дії патентів на вакцини від COVID-19

У рамках боротьби з пандемією адміністрація США висловилася за тимчасове призупинення патентного захисту вакцин від COVID-19. "Це - глобальна криза у сфері охорони здоров'я, і надзвичайні обставини пандемії COVID-19 вимагають вжиття надзвичайних заходів", - наголосила торговельна представниця США Кетрін Тай у заяві, оприлюдненій у мережі Twitter ввечері у середу, 5 травня.

За її словами, адміністрація США "твердо вірить в необхідність захисту інтелектуальної власності", але виступає за встановлення особливих правил щодо вакцин від коронавірусу, щоб "покласти край цій пандемії".

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Тай запевнила, що США братимуть активну участь у переговорах з цього питання на рівні Світової організації торгівлі (СОТ). За її словами, переговори потребуватимуть часу з огляду на складність питання та необхідність пошуку консенсусу.

До цього часу США, які є однією з найпотужніжих країн-виробників фармацевтичної продукції, блокували відповідну ініціативу Південної Африки та Індії.

Задля глобального виробництва вакцин

Понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі, а також неурядові організації виступають за призупинення дії прав інтелектуальної власності на вакцини від коронавірусу задля швидкого збільшення їхнього глобального виробництва. США як найбільша економіка світу відіграють ключову роль у переговорах. Крім того, через науково-дослідний інститут NIH уряд США володіє правами на винахід, який є необхідною умовою для сучасних мРНК-вакцин від виробників Moderna та BioNTech / Pfizer.

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Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус привітав ініціативу адміністрації Джо Байдена з підтримки відмови від патентного захисту вакцин. "Це - видатний момент у боротьбі проти COVID-19", - написав Гебреєсус на своїй сторінці в Twitter.