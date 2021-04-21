 Фактчек DW: наскільки ефективно захищає від коронавірусу лише одна доза вакцини? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.05.2021

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Світ

Фактчек DW: наскільки ефективно захищає від коронавірусу лише одна доза вакцини?

Вакцини від COVID-19, як правило, передбачають щеплення двома дозами. Однак не всі щеплені повертаються за другою. Наскільки це ризиковано, і як добре захищає лише одна доза - у матеріалі DW.

Вакцинація проти COVID-19

Дві дози - стандарт вакцинації проти COVID-19

У США вісім відсотків тих, хто прищепився першою дозою вакцини проти коронавірусу від виробників Moderna або BioNTech/Pfizer, не прищепилися вдруге. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на аналіз даних Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

За словами вірусологині з Організації з вакцинації та інфекційних хвороб (VIDO) при Університеті Саскачевана в Канаді Анджели Расмуссен, причини цьому дуже різні: дехто помилково вважає, що однієї дози вакцини цілком достатньо, інших турбують побічні ефекти, а декому з медичних причин не рекомендують повторне щеплення, пояснила Расмуссен у розмові з DW.

За повідомленнями ЗМІ, інколи технічні чи економічні причини теж відіграють роль, наприклад, якщо у центрі вакцинації відсутня вакцина певної марки або якщо роботодавець не дуже сприяє тому, щоби вивільнити час для отримання другої дози.

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Чи достатньо лише однієї дози?

Експерти неодноразово наголошували: більшість із затверджених регуляторами вакцин потребують саме двох доз щеплення. Це необхідно для надійнішого та тривалішого захисту організму від COVID-19. Наявні на сьогодні дані свідчать про те, що і одна доза забезпечує певний рівень захисту, однак про тривалість дії у такому випадку поки судити важко.

Вакцинація у Детройті

Вакцинація у Детройті: з різних причин не всі приходять за другою дозою

Два дослідження Британського бюро національної статистики та Оксфордського університету показали сильну реакцію антитіл вже після однієї дози вакцинації. Згідно з одним із досліджень, частота симптоматичних інфекцій коронавірусу COVID-19 зменшилася на 72 відсотки після введення дози вакцини від BioNTech/Pfizer або AstraZeneca. Після другої дози BioNTech/Pfizer симптоматичні інфекції зменшились на 90 відсотків. Дані про другу дозу AstraZeneca не були включені в дослідження, оскільки на той момент ще не були доступними.

Один з авторів дослідження, науковець з Інституту здоров'я Наффілда при Оксфордському університеті Коен Пауелс у розмові з DW вкотре наголосив, що дві дози вакцини краще і триваліше захищають від COVID-19. "Як і у випадку з будь-якою іншою інфекційною хворобою, спочатку присутній високий рівень захисту (після першої дози), але він поволі спадатиме", - каже Пауелс і додає, що це може статися відносно швидко. Натомість друга доза значно підвищує рівень антитіл, особливо у літніх людей. "Дуже важливо отримати другу дозу", - ще раз наголошує оксфордський учений. Друга доза вакцинації потрібна для тривалої активації імунної пам'яті, вторить йому канадська вірусологиня Расмуссен.

Але це не означає, що ефективність другої дози буде меншою, якщо не поспішати із повторним щепленням. У деяких країнах, наприклад, у Великобританії, інтервал між двома дозами щеплень розширили, щоби за умови дефіциту вакцин забезпечити більшу кількість людей хоча б першою дозою. Все ж захист однієї дози вакцини у цей проміжок часу може бути і не таким високим.

На це днями звернув увагу у Twitter-повідомленні лікар інтенсивної терапії одного зі шпиталів у Торонто Майкл Уорнер. "Вважати вакцинованою людину можна тоді, коли вона повністю вакцинована", - написав він і поділився власними спостереженнями, коли до лікарні з COVID-19 потрапляли пацієнти, що вже отримали першу дозу щеплення. Уорнер закликав владні органи розробити чіткі правила поведінки після щеплення першою та в очікуванні другої дози.

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Чи достатньо однієї дози для тих, хто вже перехворів і одужав?

Інша картина спостерігається у тих, хто вже переніс COVID-19. У Німеччині Постійна комісія з вакцинації (STIKO) наразі рекомендує вакцинувати цю групу лише однією дозою вакцини і не раніше ніж за шість місяців після одужання. "Завдяки наявному імунітету після зараження одноразова вакцинація викликає хорошу імунну відповідь", - йдеться на сайті Інституту Роберта Коха (RKI).

Дослідження медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, в якому взяли участь понад 260 осіб, показує, що одна доза вакцини BioNTech/Pfizer викликає "схожу імунну відповідь у колишніх пацієнтів із COVID-19, як і у тих, хто отримав рекомендовані дві дози щеплення". На думку вчених, ці дані свідчать, що тим, хто одужав, потрібна лише одна доза вакцини.

Співавтор цього дослідження Джонатан Браун у письмовій кореспонденції з DW звернув увагу на те, що "багато людей вже перенесли COVID-19, і у багатьох країнах вакцини досі доступні в обмеженій кількості. Тож якщо ті, хто одужав, вакцинуються лише один раз, це допоможе швидше захистити більшу кількість населення та досягти рівня колективного імунітету".

Дослідження Інституту імунології Пенна при Університеті Пенсильванії теж містять схожі висновки, а саме: люди, які одужали від SARS-CoV-2, показали сильну реакцію антитіл після вакцинації мРНК-вакциною.

Тим часом вірусологиня Расмуссен закликає не драматизувати той факт, що близько восьми відсотків американців прищепилися першою дозою, але не отримали другого щеплення. "Це означає, що переважна більшість таки щепиться вдруге. Насправді, це дуже добре, якщо порівнювати з багатьма вакцинами проти інших хвороб", - каже вона. Науковиця вважає поточну статистику "досить обнадійливою".

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  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

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    Автор: Андрій Гурков


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