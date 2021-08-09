ЄС збільшив допомогу для вакцинації у країнах "Східного партнерства"

Європейська Комісія (ЄК) збільшила з 40 мільйонів до 75 мільйонів євро свій пакет допомоги для прискорення вакцинації від коронавірусу у шести країнах "Східного партнерства": Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Відповідне рішення ЄК ухвалила у вівторок, 10 серпня, йдеться у повідомленні на сайті комісії.

Цим рішенням ЄС прагне розширити доступ до вакцин у країнах "Східного партнерства", уможлививши передачу вакцин державами-членами ЄС та відшкодувавши вартість. Ця допомога доповнює підтримку з боку ЄС глобальної ініціативи COVAX.

Перший пакет допомоги на 40 мільйонів євро було схвалено у лютому цього року. Допомога ЄС включає навчання медичного персоналу, який бере участь у кампанії з вакцинації, логістичну підтримку доставки вакцин, моніторинг безпеки, залучення до цієї роботи громад, а також підтримку щодо запровадження цифрових COVID-сертифікатів.

"ЄС має намір підтримати наших східних сусідів у прискоренні вакцинації, оскільки це стане вирішальним для припинення пандемії та початку соціально-економічного відновлення регіону", - наголосив єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї.