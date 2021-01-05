 Коронавірус: у Німеччині подовжили та посилили локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

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Новини

Коронавірус: у Німеччині подовжили та посилили локдаун

Під час консультацій федерального уряду та урядів федеральних земель узгоджено подальше подовження й посилення обмежувальних заходів задля протидії пандемії COVID-19.

Локдаун в Німеччині

Торговельні центри в Німеччині залишаються закритими до кінця січня

Влада Німеччини ухвалила посилити й подовжити жорсткий локдаун у країні. Під час проведених у вівторок, 5 січня, консультацій канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністрів федеральних земель ухвалено низку рішень щодо подальшого посилення протиепідемічних заходів.

Приміром, обмеження для роботи закладів роздрібної торгівлі, сфери послуг, громадського харчування та культурно-розважальних закладів, що спливали б 10 січня, подовжено на три тижні - до 31 січня. Це означає, що перукарні, косметичні салони, бутіки, кінотеатри й театри, а також інші заклади залишаються закритими до кінця січня. Працюватимуть лише магазини, де пропонують товари й речі першої необхідності, а також аптеки.

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Школи й садочки так само будуть закритими до 31 січня, вирішили учасники консультацій. Раніше в уряді наголошували, що для втілення цього рішення потрібно забезпечити дистанційне навчання в школах, а також можливість надання оплачуваної відпустки для батьків школярів та дошкільнят. 

Обмеження соціальних контактів

Так само було ухвалено подальше посилення обмежень соціальних контактів. Згідно з рішенням, дозволяються зустрічі лише з однією особою, з котрою інший візаві не проживає під одним дахом. Крім того, учасники консультацій погодили запровадити обмеження для тих регіонів, де спостерігаються вкрай високі темпи поширення коронавірусу - 200 заражень на 100 тисяч осіб упродовж одного тижня. Особам, котрі проживають у таких регіонах, заборонятиметься віддалятись від місця проживання на відстань понад 15 кілометрів. Винятки передбачені тільки для поїздок з поважних причин. Натепер ці обмеження поширюються на мешканців понад 70 регіонів Німеччини, зазначає агенція новин epd.

Крім того, федеральний і земельні уряди вирішили посилити темпи проведення тестів на коронавірус, насамперед у будинках для літніх людей та в центрах догляду.

Так само проводитимуть тести на коронавірус для тих, хто прибув із зон ризику закордоном. Якщо раніше для цієї категорії жителів обов'язковим було лише перебування на карантині, то тепер обов'язковою нормою для таких мандрівників стане й тест на наявність коронавірусу. Тест потрібно здати максимум за дві доби до в'їзду в Німеччину або одразу після прибуття до країни.

Крім того, поліція активніше перевірятиме, як дотримуються приписів щодо перебування на карантині громадяни, котрі прибули з країн, де виявлено новий варіант коронавірусу.

Нагадаємо, 16 грудня в Німеччини ухвалили жорсткий локдаун, що мав завершитися 10 січня.

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