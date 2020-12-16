Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
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Німеччина вже вдруге впродовж року запроваджує жорсткий локдаун. І це добре на тлі різкого зростання кількості заражень та смертності, адже все могло бути значно гірше, застерігає Марсель Фюрстенау.
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У країні закрили більшість магазинів, школи та дитсадки, не працюватимуть перукарні і салони краси. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня.