 Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти ″жорсткий″ локдаун | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.

Жорсткий локдаун у Німеччині - карикатура Сергія Йолкіна

Дивіться також: 

Дивитись відео 06:28

Чому в Європі на Різдво і Новий рік локдаун, а в Україні - ні

  • Гольстинські ворота - символ Любека

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Любек

    Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.

  • Юнгфернштіг - одна з центральних вулиць Гамбурга

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Гамбург

    Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.

  • Люнебург у Нижній Саксонії

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Люнебург

    Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.

  • Тауенцінтштраcсе в Берліні

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Берлін

    Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.

  • Центр Мюнстера

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Мюнстер

    Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.

  • Центр Бохума - міста на Заході Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Бохум

    Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.

  • Агустусплац - найбільша площа Лейпцига

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Лейпциг

    Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.

  • Історичний центр Ерфурта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Ерфурт

    Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.

  • Центральна площа Франкфурта-на-Майні - Ремерберг

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Франкфурт

    Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.

  • Майнц - столиця федеральної землі Рейнланд-Пфальц

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Майнц

    У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.

  • Крісткіндлесмаркт (ринок Малюка-Ісуса) у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Нюнберг

    Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".

  • Центр Штутгарта

    Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

    Штутгарт

    Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.

    Автор: Андреас Кірхгофф


DW.COM

Українців попередили про можливість дострокового локдауну

В Україні можуть ввести посилений карантин раніше 8 січня за умови стрімкого зростання захворюваності на коронавірус, заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.  

Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими

Німеччина вже вдруге впродовж року запроваджує жорсткий локдаун. І це добре на тлі різкого зростання кількості заражень та смертності, адже все могло бути значно гірше, застерігає Марсель Фюрстенау.  

Європа "зачинилась" на свята: де найсуворіші локдауни (відео)

Як святкуватимуть Різдво та Новий рік Німеччина, Франція, Італія, Нідерланди в умовах жорсткого локдауну через коронавірус? І чому в Україні локдаун обіцяють лише після свят?  

У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

У країні закрили більшість магазинів, школи та дитсадки, не працюватимуть перукарні і салони краси. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня.  

Коронавірус: у Німеччині вперше зафіксували понад 900 смертей за добу

У Німеччині за добу підтвердили рекордні 952 смертельні випадки, які пов'язані з коронавірусом. Про попередній рекордний показник повідомляли 11 грудня - 598 жертв.  

Також за темою

Deutschland Weihnachtsschmuck auf dem Mercedes Platz in Berlin

У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун 16.12.2020

У країні закрили більшість магазинів, школи та дитсадки, не працюватимуть перукарні і салони краси. Обмеження діятимуть щонайменше до 10 січня.

Deutschland Covid-19 | PK im Bundeskanzleramt Merkel

У Німеччині запроваджують "жорсткий" локдаун вже з 16 грудня 13.12.2020

У Німеччині знову запроваджують "жорсткий" локдаун, він триватиме з 16 грудня до щонайменше 10 січня. В країні закриють більшість магазинів, школи та дитячі садки.

Deutschland Lockdown Coronavirus - Sachsen

Коментар: Новий локдаун у Німеччині - рівняння з багатьма невідомими 14.12.2020

Німеччина вже вдруге впродовж року запроваджує жорсткий локдаун. І це добре на тлі різкого зростання кількості заражень та смертності, адже все могло бути значно гірше, застерігає Марсель Фюрстенау.

Реклама

Докладно

Жорсткий локдаун у Німеччині - карикатура Сергія Йолкіна

У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд Сергія Йолкіна.  

default

Чому Україна скотилася у рейтингу інвестпривабливості

Європейська бізнес асоціація зафіксувала безпрецедентне зниження настроїв інвесторів в Україні від 2013 року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  