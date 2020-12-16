Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун

Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями

Нюнберг

Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".