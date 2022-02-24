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Сергій Йолкін

Сергій Йолкін - російський художник-карикатурист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Йолкін".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Сергій Йолкін. Без коментарів

Сергій Йолкін. Без коментарів 24.02.2022

Коли коментарі зайві.
Очима карикатуриста: Путін про статус ДНР/ЛНР - визнання з поглинанням?

Очима карикатуриста: Путін про статус "ДНР/ЛНР" - визнання з поглинанням? 22.02.2022

Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених республік на Донбасі. На думку Сергія Йолкіна, поглинання "ДНР" та "ЛНР" - сюжет зі світу тварин.

Очима карикатуриста: Танки в овечій шкурі, або Як РФ відводить війська від України

Очима карикатуриста: Танки в овечій шкурі, або Як РФ відводить війська від України 17.02.2022

Москва заявляє про відведення російських військ від кордонів України. Але ці заяви більше схожі на операцію прикриття, вважає карикатурист Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Стіл Путіна - ти просто космос!

Очима карикатуриста: Стіл Путіна - ти просто космос! 15.02.2022

Володимир Путін 15 лютого прийняв у Москві канцлера ФРН Олафа Шольца. Довжина переговорних можливостей президента РФ вразила, схоже, не тільки Сергія Йолкіна, але й самого господаря Кремля.
Очима карикатуриста: Заборона DW в Росії - кому не догодила німецька медіакомпанія

Очима карикатуриста: Заборона DW в Росії - кому не догодила німецька медіакомпанія 04.02.2022

МЗС Росії оголосило про заборону мовлення Deutsche Welle в країні та про закриття корпункту медіакомпанії у Москві. Кому саме не сподобалась робота DW, здогадується Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Зустріч з Лавровим - водохресне купання для глави МЗС ФРН?

Очима карикатуриста: Зустріч з Лавровим - водохресне купання для глави МЗС ФРН? 18.01.2022

Анналена Бербок відвідала з першим візитом Москву на посаді керівниці МЗС ФРН, щоб обговорити кризу навколо України й не тільки. Яке випробовування на неї чекало, знає Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка

Очима карикатуриста: Реакція Токаєва на протести, або Диктаторська заздрість Лукашенка 07.01.2022

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ військовим стріляти на ураження по "бандитах". Так він називає протестувальників. Таку відповідь на протести схвалить будь-який диктатор, вважає Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі?

Очима карикатуриста: Справжній чи вдаваний морський бій у Чорному морі? 24.06.2021

Пострілів у бік британського есмінця Defender у Чорному морі не було, стверджує Лондон. Москва каже протилежне. Сергій Йолкін - з ілюстрацією російської версії інциденту.
Очима карикатуриста: Байден говорить НАТО й Україна, а думає про Путіна?

Очима карикатуриста: Байден говорить "НАТО й Україна", а думає про Путіна? 15.06.2021

Напередодні зустрічі з Володимиром Путіним Джо Байден висловився про умови надання Україні ПДЧ в НАТО. Карикатурист Сергій Йолкін про те, які сигнали президент США надсилає Києву та Москві.
Очима карикатуриста: що російська війська робили на кордоні з Україною?

Очима карикатуриста: що російська війська робили на кордоні з Україною? 23.04.2021

Росія, за даними з Москви, почала відвід військ від кордонів з Україною. До цього під приводом навчань Москва перекидала туди військових і техніку. Що це було, здогадався Сергій Йолкін, згадавши радянський мультфільм.
Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента

Очима карикатуриста: Трампа розблокували у Twitter - небезпечна зброя в руках президента 08.01.2021

Twitter розблокував акаунт Дональда Трампа. Карикатурист Сергій Йолкін про те, чого можна очікувати від президента США, який через два тижні має піти з посади.
Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти жорсткий локдаун

Очима карикатуриста: Коронавірус капут! У Німеччині почав діяти "жорсткий" локдаун 16.12.2020

У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
Очима карикатуриста: Хвилі COVID, або Куди поспішає коронавірус

Очима карикатуриста: Хвилі COVID, або Куди поспішає коронавірус 24.11.2020

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає про ризик третьої хвилі коронавірусу на початку 2021 року. Сергій Йолкін про коронавірусні реалії сьогодення і найближчого майбутнього.
Очима карикатуриста: Результати виборів у США - Байден на висоті, а Трамп?

Очима карикатуриста: Результати виборів у США - Байден на висоті, а Трамп? 09.11.2020

Джо Байден святкує перемогу на виборах президента США. Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку. Однак в історії американської демократії кожен з них знайшов своє місце, вважає карикатурист Сергій Йолкін.
Очима карикатуриста: Вибори президента США - останній ривок Дональда Трампа

Очима карикатуриста: Вибори президента США - останній ривок Дональда Трампа 03.11.2020

Чи зможе Дональд Трамп знову перемогти на президентських виборах у США, питання поки що відкрите. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на спроби Трампа вхопитися за перемогу.

Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією

Очима карикатуриста: Лукашенко в СІЗО - новий формат переговорів з опозицією 12.10.2020

Зустріч Лукашенка в СІЗО з арештованими опозиціонерами і новий сплеск насильства проти демонстрантів у Білорусі не залишають Сергієві Йолкіну ілюзій щодо того, якій мові надає перевагу білоруський правитель.
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