Очима карикатуриста: що російська війська робили на кордоні з Україною?

Росія, за даними з Москви, почала відвід військ від кордонів з Україною. До цього під приводом навчань Москва перекидала туди військових і техніку. Що це було, здогадався Сергій Йолкін, згадавши радянський мультфільм.