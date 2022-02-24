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Сергій Йолкін - російський художник-карикатурист. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Йолкін".
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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв віддав наказ військовим стріляти на ураження по "бандитах". Так він називає протестувальників. Таку відповідь на протести схвалить будь-який диктатор, вважає Сергій Йолкін.
Росія, за даними з Москви, почала відвід військ від кордонів з Україною. До цього під приводом навчань Москва перекидала туди військових і техніку. Що це було, здогадався Сергій Йолкін, згадавши радянський мультфільм.
У Німеччині набув чинності "жорсткий" локдаун, який діятиме щонайменше до 10 січня. Канцлерка ФРН Анґела Меркель - прихильниця рішучих дій у боротьбі з пандемією COVID-19. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна.
Джо Байден святкує перемогу на виборах президента США. Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку. Однак в історії американської демократії кожен з них знайшов своє місце, вважає карикатурист Сергій Йолкін.