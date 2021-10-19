 Пандемія COVID-19: у Латвії анонсували місячний локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2021

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Новини

Пандемія COVID-19: у Латвії анонсували місячний локдаун

У Латвії хочуть запровадити на місяць нові обмеження через поширення коронавірусу й низький рівень вакцинації. Передбачається комендантська година і закриття майже всіх закладів.

Перевірка сертифікату вакцинації у торговому центрі в Ризі, фото 11 жовтня

У Латвії готуються до суворого лоокдауну

У зв'язку із ситуацією з коронавірусом Латвія з 21 жовтня до 15 листопада планує запровадити особливо суворі обмеження, оголосив прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Новий локдаун передбачає закриття майже усіх магазинів, шкіл та розважальних закладів, передає агенція "Інтерфакс". Це рішення ще має бути затверджено у вівторок, 19 жовтня, на засіданні уряду.

Читайте також: Де і які коронавірусні обмеження діють у Євросоюзі 

За словами прем'єра Латвії, влада пішла на такий крок через низький рівень охоплення вакцинацією від COVID-19 у країні. Своєю чергою міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс уточнив, що протягом локдауну будуть доступні тільки найнеобхідніші послуги та продаватимуться лише товари першої необхідності. Також планується запровадити комендантську годину з 20:00 до 5:00.

Із 1,9 мільйона жителів Латвії менше половини отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу, повідомляє AFP. За останній тиждень у країні щодня фіксують рекордні показники інфікувань. Так, 18 жовтня у країні було зареєстровано 1253 випадки зараження і сім смертей.

Загальна кількість хворих на COVID-19 у Латвії з початку пандемії зросла до 186 869, а кількість померлих - до 2897. Лікарні по всій припинили лікування людей з онкохворобами та іншими захворюваннями, зосередившись лише на пацієнтах з COVID, яким потрібна інтенсивна терапія.

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