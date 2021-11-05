COVID-19: влада ФРН виступила за бустерні щеплення для всіх

Міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини у п'ятницю, 5 листопада, виступили за бустерні щеплення від COVID-19 для всіх жителів країни. Про це вони заявили після дводенних консультацій, присвячених питанням боротьби з четвертою хвилею пандемії у ФРН.

"Кожен, хто отримав друге щеплення шість місяців тому або давніше, повинен мати можливість отримати бустерну дозу", - цитує агенція новин AFP міністра охорони здоров'я землі Баварія Клауса Голечека (Klaus Holetschek).

В.о. міністра охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) також закликав до бустерної вакцинації для всіх. Ще одне щеплення через шість місяців після попереднього "має стати правилом, а не винятком". Досі Постійна комісія з вакцинації (STIKO) при Інституті імені Роберта Коха (RKI) у Берліні рекомендувала повторне щеплення лише особам старше 70 років.

Читайте також: Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?

Звузити правило "3G" до "2G"

Також міністри погодилися, що в регіонах з високим рівнем зараження для доступу на певні заходи слід запровадити правило "2G", при якому потрібно пред'явити документ або про повну вакцинацію від COVID-19 ("geimpft"), або про одужання від цієї інфекції протягом останніх пів року ("genesen").

Це правило, зокрема, з 8 листопада буде запроваджено у федеральній землі Саксонія. Тут відвідування кафе, дискотек, інших культурних та дозвільних закладів дозволятиметься лише вакцинованим та тим, хто має статус особи, яка перехворіла на COVID-19. Винятки робитимуться для дітей до 12 років, та людей, які не можуть вакцинуватися за станом здоров'я і мають відповідну довідку від лікаря - але у такому разі їм необхідно буде зробити тест на коронавірус, пише dpa.

Дивитись відео 05:19 Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021)

Однак у багатьох землях Німеччини ще діє правило "3G", що дозволяє пред'являти довідку про негативний COVID-тест ("getestet").

COVID-19 у Німеччині

У ФРН протягом 4 листопада було зафіксовано новий максимум заражень коронавірусом за добу - 37 120 випадків. Це на понад 3 тисячі більше за статистику попередньої доби. За цей день у ФРН померли 154 особи, в яких було підтверджено COVID-19. Кількість госпіталізованих збільшилася за добу на понад тисячу осіб і складає у середньому по країні 3,91 на 100 тисяч населення.

За весь час пандемії в країні COVID-19 виявлено у 4 709 488 осіб, 96346 з них померли, а понад 4,34 млн одужали.

Читайте також: Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?

Станом на 5 листопада однією дозою вакцини від коронавірусу у ФРН щеплені 69,6 відсотка населення. Повний курс вакцинації пройшли 67 відсотків населення.

Дивитись відео 06:03 Фактчек: чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу? (01.09.2021)