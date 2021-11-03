 Опитування: більшість німців - за обов′язкове щеплення від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2021

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Новини

Опитування: більшість німців - за обов'язкове щеплення від COVID-19

Водночас понад третина німців - проти обов'язкової вакцинації від COVID-19. Три місяці тому таких було 50 відсотків.

У Німеччині зафіксували рекордний добовий показник нових випадків COVID-19

У Німеччині зафіксували рекордний добовий показник нових випадків COVID-19

За обов'язкову вакцинацію від захворювання на COVID-19 виступають 57 відсотків жителів Німеччини, тоді як у серпні таких було 46 відсотків. Про це свідчать опубліковані у четвер, 4 листопада, результати опитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом Infratest dimap на замовлення медіакомпанії WDR.

Водночас понад третина мешканців ФРН - 39 відсотків - виступає проти обов'язкової вакцинації. Три місяці тому таких було 50 відсотків.

Також 74 відсотки учасників опитування погоджуються з можливим запровадженням обов'язкового щеплення від COVID-19 для представників певних професій.

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Крім того, 46 відсотків опитаних вважають чинні заходи боротьби з пандемією доцільними, що на 14 відсотків менше, ніж у жовтні. За суворіші карантинні заходи висловилися 29 відсотків. Проте 57 відсотків німців стурбовані загрозою повторних обмежень у різних сферах життя.

Участь в даному опитуванні взяли близько 1300 дорослих.

COVID-19 у Німеччині

За останню добу в Німеччині зафіксували рекордну кількість щаражень коронавірусом від початку пандемії -  33 949 осіб. Попередній максимум добового інфікування в країні - 33 777 осіб - реєстрували 18 грудня 2020 року.

Минулої доби від COVID-19 або на тлі ускладнень від коронавірусної інфекції у ФРН померли 165 осіб. Тиждень тому число смертей становило 126, а всього з початку пандемії в Німеччині 96 192 померлих.

Станом на 4 листопада 66,8 відсотка всіх жителів Німеччини повністю щеплені від COVID-19. Серед дорослих повністю вакциновані 77,4 відсотка, серед підлітків 12-17 років - 41,9 відсотка. Вакцинація дітей віком до 12 років у Німеччині поки не дозволена.

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