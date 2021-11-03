COVID-19: в Україні зробили понад 18 мільйонів щеплень - МОЗ

Від початку кампанії вакцинації від COVID-19 з лютого 2021 року в Україні провели 18 279 337 щеплень. Такі дані у середу, 3 листопада, наводить міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України.

Одну дозу вакцини отримали 10,6 мільйона осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози - майже 7,6 мільйона. За добу, 2 листопада, в Україні отримали першу дозу 229 100 охочих, другу дозу - 81 339 людей, повідомляють у відомстві. Наразі в Україні працюють понад 1129 мобільних бригад з імунізації, 3 261 пункт щеплення та 422 центри вакцинації населення.

Збільшення темпів вакцинації відбувається на тлі зростання захворюваності на COVID-19.

Понад 700 померлих за добу

За минулу добу в МОЗ зафіксували 23 393 нових випадки коронавірусної хвороби. З них дітей - 1 406, медпрацівників - 421. Також за минулу добу в Україні, за офіційними даними, госпіталізували 5 935 осіб. Водночас за добу зафіксовано 720 смертей від COVID-19. Найбільше померлих у Києві, Одеській, Черкаській, Дніпропетровській та Київській областях.

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У МОЗ наголошують, що 93,2% госпіталізованих із минулого тижня - не мали жодної дози вакцини COVID-19. За весь період пандемії в Україні захворіло близько трьох мільйонів осіб, померли 69 447 осіб, свідчать дані МОЗ.

Локдаун і нові жорсткі обмеження в Україні

Станом на 3 листопада в Україні 15 областей та місто Київ входять до так званої "червоної" зони, де найвищий рівень захворюваності та найжорсткіші обмеження. Ще сім областей - у "помаранчевій" зоні. У "жовтій" - лише дві - Кіровоградська і Закарпатська області.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.

Також всі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

Останніми днями нові вимоги спричинили ажіотаж в українських пунктах вакцинації.