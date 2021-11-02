Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць - Кличко

Київ може пробути у "червоній" зоні епідемічної небезпеки щонайменше місяць, заявив у понеділок, 1 листопада, мер Києва Віталій Кличко з посиланням на дані експертів.

"Все залежить від динаміки захворюваності, від завантаженості ліжок у лікарнях. Але попередньо фахівці говорять, що дуже складний період може тривати щонайменше протягом місяця", - цитує очільника Києва його пресслужба.

Водночас, за словами Кличка, якщо через два-три тижні захворюваність на COVID-19 в Києві піде на спад, то комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалюватиме рішення про послаблення деяких карантинних обмежень. "На сьогодні, на жаль, такої тенденції поки немає. І піку захворюваності, як зазначають фахівці, вірусологи, лікарі, ми що не досягли", - заявив Кличко.

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Він додав, що реанімації в лікарнях Києва вже майже заповнені пацієнтами з коронавірусною хворобою. "Місця ще є, але ми підходимо до критичної межі", - додав Кличко.

Київ у "червоній" зоні епіднебезпеки

Так, за минулу добу, 1 листопада, у Києві госпіталізували 582 людей із підтвердженою коронавірусною хворобою або підозрою на неї. У столиці зафіксували 1738 нових випадків захворювання, 60 людей померли внаслідок ускладнень хвороби.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві набули чинності карантинні правила "червоної" зони епіднебезпеки. Під забороною робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Втім, ці обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19.Також громадським транспортом дозволено користуватись пасажирам з сертифікатом вакцинації від COVID-19 або негативним ПЛР-тестом.

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