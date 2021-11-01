В Україні стабілізувався рівень госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 – Ляшко

Рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 в Україні стабілізувався після тримісячного зростання, повідомив міністр охорони здоров'я (МОЗ) Віктор Ляшко під час брифінгу у понеділок, 1 листопада.

"Темпи вакцинації в Україні вже приносять перші позитивні результати. Шостий день поспіль рівень госпіталізацій в Україні перебуває на плато після більш ніж тримісячного зростання. Завдяки вакцинації за останній тиждень вдалося врятувати 1238 життів", – зазначив він.

Так, за останні сім днів в Україні зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу за тиждень - понад 1,74 мільйона. За даними МОЗ, це більше, ніж за весь червень. Загалом майже 7,5 мільйонів осіб завершили курс вакцинації від COVID-19. Проте очільник МОЗ наголосив, що попри перші позитивні результати, "зараз не час розслаблятися".

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"Захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках і наша спільна справа - зрушити цю захворюваність на спад, а не на подальше зростання", - зазначив Ляшко.

За добу 31 жовтня, в Україні зафіксували 13936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, 3828 людей потрапили в лікарні, 298 померли внаслідок ускладнень від COVID-19.

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Київ у "червоній" зоні

З 1 листопада у столиці набули чинності карантинні правила "червоної" зони епіднебезпеки. Раніше "червону" зону встановили на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької та Чернігівської областей.

У "червоних" регіонах діють найсуворіші в Україні карантинні обмеження. Там забороняється робота кафе, ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих магазинів, кінотеатрів, фітнес-центрів, більшості закладів освіти. Обмеження не поширюються на заклади, в яких усі працівники та відвідувачі повністю щеплені від COVID-19. Довідки про вакцинацію або негативний тест перевіряють також у громадському транспорті.

Крім того з 21 жовтня всі пасажири міжобласних автобусних, залізничних та авіаційних рейсів зобов'язані пред'являти сертифікат про вакцинацію або негативний COVID-тест перед посадкою.

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