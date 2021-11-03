У ФРН новий максимум заражень коронавірусом за добу

У Німеччині другий день поспіль фіксують максимальну з початку пандемії кількість добових заражень коронавірусом. Такі дані опублікував у ніч на п'ятницю, 5 листопада, Інститут імені Роберта Коха (RKI) у Берліні.

Зокрема, у Інституті звітують про 37 120 нових випадків коронавірусу, що на понад 3 тисячі більше за статистику попередньої доби.

Показник нових випадків інфікування на 100 тисяч осіб за останній тиждень зріс до 169,9, тоді як 4 листопада це число становило 154,5.

Більше інфікованих та менше померлих

За останні 24 години у ФРН померли 154 особи, в яких було підтверджено COVID-19. Кількість госпіталізованих збільшилася за добу на понад тисячу осіб і складає 3,91 на 100 тисяч населення. Найбільше випадків інфікування нині фіксують у федеральній землі Тюрингія, а також в Саксонії та Баварії, що межує із Чехією та Австрією.

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Однією дозою вакцини від коронавірусу у ФРН щеплені 69,6 відсотка населення. Повний курс вакцинації пройшли 67 відсотків населення.

Попередньої доби, 4 листопада, у ФРН померли 165 осіб, у яких було діагностовано COVID-19. Число заражених коронавірусом складало напередодні 33 949 осіб.