З 11 жовтня COVID-тести у ФРН і Швейцарії стали платними

У Німеччині починаючи з понеділка, 11 жовтня, жителям доведеться платити за експрес-тести на COVID-19.

Експрес-тести на антиген в Німеччині були безкоштовними з березня цього року. Тепер вони залишаться безкоштовними лише для дітей молодше 12 років та для осіб, яким за станом здоров'я протипоказане щеплення і цьому є підтвердження від лікаря. Окрім того, до кінця року один раз на тиждень безкоштовний COVID-тест мають право робити вагітні та діти від 12 до 17 років.

Також безоплатно перевіритися на COVID-19 зможуть ті, хто був інфікований на коронавірус і потребує тест для завершення самоізоляції. ПЛР-тести , які санкціоновані лікарями або органами охорони здоров'я, й надалі можна буде здавати безкоштовно.

У ФРН повністю вакцинованими від COVID-19 є 80 відсотків дорослого населення країни. Тож уряд вирішив більше не витрачати кошти платників податків на безкоштовні тести.

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Тести на коронавірус стали платними й у Швейцарії

З 11 жовтня безкоштовне експрес-тестування скасували і у Швейцарії. Не платити за тести досі можуть громадяни, яким ще не виповнилося 16 років і люди, у яких є підозра на ковід. А також ті, хто отримав лише одну дозу вакцини чи не може вакцинуватися через медичні протипоказання. Регулярне тестування у школах і на підприємствах залишатиметься безкоштовним.

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У Швейцарії від ковіду повністю вакцинувалися близько 60 відсотків населення. Аби заохочувати людей щепитися, міністерство охорони здоров'я країни запропонувало видавати людям, які переконують інших зробити щеплення, по ваучеру на 50 франців (54 долари США).

І в Німеччині, і у Швейцарії, негативний тест на ковід - це документ, необхідний для відвідування ресторанів, закладів культури й відпочинку, а також будь-яких подій у закритих приміщеннях. Також можна пред'явити сертифікат вакцинації або довідку про перенесений COVID-19.