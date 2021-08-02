До берлінського нічного клубу - тільки з ПЛР-тестом?

З 1990-х років нічні клуби стали невід'ємною частиною берлінського культурного життя і вагомою статтею доходів. Ще в 2019 році, до пандемії, вони принесли в столичну казну близько півтора мільярда євро. Зараз, після коронапаузи й чисельних обмежень протягом півтора року, берлінське нічне життя намагаються знову оживити - з користю для міського бюджету. Минулими вихідними - з 6 по 8 серпня - свої двері для близько двох тисяч відвідувачів відкрили шість берлінських клубів. Щоправда - на особливих умовах.

Вхід до клубу після ПЛР-тесту

При цьому було не важливо, чи зробили відвідувачі щеплення. Експрес-тесту на антигени також було недостатньо. Обов'язковим для всіх, хто хотів потрапити до клубів, був ПЛР-тест до походу в нічний заклад і через кілька днів після нього. Цей проєкт з перезавантаження нічного життя (проєкт називається "Clubculture Reboot") ініціювала Клубна комісія Берліна. Потрібна якась перспектива, має з'явитись можливість відвідувати заходи без маски й дотримання дистанції, наполягає на вирішенні проблеми голова профільного об'єднання Памела Шобес (Pamela Schobeß).

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Півтора року тому нічні клуби закрили як місця, які потенційно можуть сприяти масовому поширенню коронавірусу. Любителям техно доводилося задовольнятися онлайн-стрімами, організованими з майданчиків у Берліні для "домашнього користування". Цього літа відірватися під клубну музику разом з іншими можна лише на відкритому повітрі й з дотриманням усіх профілактичних заходів. Власники клубів домагаються, щоб їм дозволили організовувати танцювальні вечірки в закритих приміщеннях, коли на вулиці похолоднішає.

Клубна тусовка в наукових інтересах

Серед клубів, що беруть участь у проєкті, немає легендарного Berghain, але є не менш відомі KitKatClub, в якому деякий час працював центр тестування на коронавірус, і клуб SO36 у районі Кройцберг. Фінансову підтримку надає берлінський уряд. За науково-дослідницьку складову відповідає університетський медичний комплекс Charité.

Черга до клубу KitKat у Берліні

За нічним клубам скучив багато хто. Про це свідчать і швидко розкуплені квитки, і черги перед входом до клубів минулими вихідними, незважаючи на дощ. Ці дні можуть стати вирішальними для нічного життя Берліна, вважають у Клубній комісії. Отримані результати допоможуть і в подальшому дослідженні пандемії. Мета - створити на час івенту зону, вільну від коронавірусу, не допустивши до неї відвідувачів з позитивним результатом тестів.

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Щоб мотивувати учасників експерименту до повторного проходження ПЛР-тесту, з 25 євро, заплачених за вхідний квиток, їм повертають 10 євро. Даніель Барч (Daniel Bartsch), референт з питань культурної політики в берлінському уряді, своєю чергою, сподівається на солідарність і відчуття відповідальності щодо клубів і суспільства загалом. Щоб відстежити ланцюжок поширення коронавірусної інфекції, повторне тестування повинні пройти близько 80 відсотків відвідувачів, пояснює медик Флоріан Кайнцінґер (Florian Kainzinger). Ця стратегія могла б стати прототипом і для інших культурно-розважальних заходів.

Щеплення під техно

Стратегія перезавантаження нічного життя проєктом "Clubculture Reboot" не обмежується. З 9 по 13 серпня в столичних клубах відбудуться "довгі ночі вакцинації" за участю діджеїв: у клубній атмосфері відвідувачам пропонуватимуть зробити щеплення поруч із танцмайданчиком. З урахуванням зростання числа вакцинованих у Німеччині власники клубів виступають за повне скасування обмежувальних заходів вже з жовтня. За загальнодоступних щеплень проти коронавірусу зникає необхідність у подальшому обмеженні основних прав і можливостей здійснювати професійну діяльність, зазначається в заяві Об'єднання організаторів музичних майданчиків у Німеччині LiveKomm.

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Клубна культура асоціюється з вільними просторами, і не можна допустити її загибель під час пандемії, закликають вони. Німеччина переживає четверту хвилю пандемії. Число заражень коронавірусом поступово зростає, перш за все, серед людей молодого віку. Представники клубної індустрії сподіваються, що нова концепція зможе зберегти клубну культуру незалежно від показників інфікованості.