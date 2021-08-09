В Берліні організували "Ніч вакцинації" з діджеями

У столиці Німеччини Берліні сотні людей взяли участь у першій "Довгій ночі вакцинації". У комплексі "Арена Берлін" у ніч на вівторок, 10 серпня, відбулися виступи техно-гуртів, а також вечірка у супроводі діджеїв, під час якої Червоний Хрест здійснював вакцинацію присутніх від коронавірусу .

Вечірка без танців

Хоча організатори і презентували захід як "вечірку вакцинації", щеплювання відбувалося з дотриманням усіх антикоронавірусних правил - у масках та з дотриманням дистанції. Перед входом відвідувачів переважно молодого віку попереджали, що танці і святкування всередині комплексу заборонені, однак після щеплення, під час спостереження за його наслідками, кожен отримає безалкогольний напій, а настрій підтримуватимуть 19 діджеїв.

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Акції "Довга ніч вакцинації" відбудуться у німецькій столиці також вночі 11 та 13 серпня. Їх організовують Червоний Хрест, столичний Сенат та спілка організаторів вечірок "Клубна комісія Берліна".

Нагадаємо, що напередодні Німеччина почала відправку надлишкових доз вакцин від коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca в бідніші країни. Наразі повне щеплення у ФРН отримали 54,8 відсотка населення, повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn).